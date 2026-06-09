Incredibil, dar adevărat: Un fost pilot, pus sub acuzare după ce a zburat timp de 16 ani fără licență

Sursă: Realitatea PLUS

Scenariu de film în aviația mondială: Un fost pilot al companiei Air Canada a fost pus oficial sub acuzare după o descoperire șocantă a autorităților. Bărbatul este acuzat că a stat la manșa avioanelor de pasageri timp de 16 ani în rolul de comandant de aeronavă, fără a deține vreodată licența obligatorie pentru această funcție de maximă responsabilitate.

Cazul pilotului impostor de la Air Canada capătă proporții de-a dreptul uluitoare. Detaliile oferite de anchetatorii canadieni arată cum un singur om a reușit să fenteze sistemele de securitate ale uneia dintre cele mai mari companii aeriene din lume, operând sute de zboruri pline cu pasageri fără a avea actele în regulă.

Poliția regională Peel din Canada a declanșat oficial urmărirea penală împotriva lui Geoffrey Wall , un bărbat în vârstă de 59 de ani, suspectat de o fraudă aviatică istorică.

900 de curse transcontinentale „la secret”

Potrivit publicației The Guardian , amploarea activității suspectului este greu de imaginat pentru industria aviatică modernă:

Perioada: Între 2009 și 2025, bărbatul a fost la manșa avioanelor timp de 16 ani.

Volumul: Anchetatorii au numărat peste 900 de zboruri comerciale , atât interne, cât și internaționale.

Neregula: Geoffrey Wall nu deținea licența de transport aerian obligatorie pentru a ocupa funcția supremă la bord – cea de comandant de aeronavă de pasageri.

Totul s-a prăbușit la începutul anului 2026, în timpul unei verificări de rutină a documentelor. Autoritatea canadiană pentru transporturi (Transport Canada) a sesizat imediat poliția după ce a descoperit neconcordanțele din dosarul bărbatului. Pentru a-și ascunde urmele, fostul pilot ar fi mers până acolo încât a depus o plângere falsă la poliție, susținând că i-au fost ffurate documentele de pilotaj.

Reacția Air Canada: Cum a fost posibil așa ceva?

Compania Air Canada a fost nevoită să ofere explicații publice în urma scandalului. Reprezentanții operatorului aerian au confirmat că Wall avea, într-adevăr, o licență comercială validă care îi permitea să zboare, însă îi lipsea cu desăvârșire certificarea superioară, cea de comandant.

Imediat ce frauda a ieșit la iveală, pilotul a fost retras definitiv de la manșă și concediat, iar autoritățile au fost notificate. Mai mult, Transport Canada l-a amendat drastic pe bărbat pentru lipsa brevetului corespunzător.

A fost sau nu pusă în pericol viața pasagerilor?

Deși situația pare desprinsă din filmele de la Hollywood, Air Canada dă asigurări ferme că siguranța zborurilor nu a fost compromisă în niciun moment:

„Siguranța nu a fost afectată, deoarece toți piloții noștri participă la instruiri obligatorii la fiecare șase luni pentru a le valida competența de zbor. Acest proces include o verificare la un an realizată de un inspector certificat de Transport Canada”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Cu toate acestea, operatorul recunoaște că existența unei licențe corecte este un pilon esențial al siguranței în aviație și tratează cazul cu maximă severitate.

Audit de urgență în flotta aeriană

Pentru a se asigura că nu este vorba despre o problemă sistemică, Air Canada a declanșat imediat un audit intern masiv, verificând dosarele tuturor piloților angajați. Compania a anunțat că nu au fost descoperite alte cazuri similare de impostură.

Alte detalii despre rutele exacte pe care a zburat Geoffrey Wall sau despre modul în care a fost angajat inițial rămân sub cheie, compania refuzând să facă alte comentarii din cauza legislației privind protecția datelor și a anchetei penale aflate în plină desfășurare.