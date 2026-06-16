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Extern· 1 min citire
FBI a dejucat o nouă tentativă de asasinat asupra lui Trump. Planul includea drone cu explozibili și lunetiști
Dana White și Donald Trump (foto: profimedia)
O tentativă de asasinat care îl viza pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost dejucată de FBI, potrivit Nexta. Operațiunea era planificată să aibă loc chiar de ziua de naștere a președintelui american.
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