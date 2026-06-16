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FBI a dejucat o nouă tentativă de asasinat asupra lui Trump. Planul includea drone cu explozibili și lunetiști

Dana White și Donald Trump (foto: profimedia)

Dana White și Donald Trump (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:33

O tentativă de asasinat care îl viza pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost dejucată de FBI, potrivit Nexta. Operațiunea era planificată să aibă loc chiar de ziua de naștere a președintelui american.

Conform anchetei, un grup de 23 de persoane intenționa să atace zona unde se desfășura gala UFC Freedom 250, folosind drone încărcate cu explozibili.

Teroriștii, pregătiți cu drone și lunetiști

Planul teroriștilor era să provoace panică în rândul mulțimii și să direcționeze oamenii către o zonă unde erau poziționați lunetiști. Ulterior, atacatorii urmau să pătrundă în Casa Albă.

Cinci persoane reținute

Complotiștii au comunicat exclusiv prin aplicația de mesagerie criptată Signal. Până în prezent, cinci persoane au fost reținute în urma anchetei.

Unul dintre cei arestați a declarat că țintele grupului erau „miliardari și capitaliști” cu legături cu „lobby-ul evreiesc AIPAC – American Israel Public Affairs Committee”.

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