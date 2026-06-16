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Extern· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Liderii G7, măsuri pentru a opri răspândirea epidemiei de Ebola
Ana Maria Păcuraru
Publicat16 iun. 2026, 20:28
SursăRealitatea PLUS
La summitul G7, liderii au cerut un răspuns ferm în legătură cu focarul de Ebola din Congo. Ei au solicitat altor state să contribuie cu resurse pentru a limita răspândirea virusului și pentru a preveni extinderea lui peste granițe. De asemenea, au afirmat că monitorizează situația împreună cu partenerii internaționali. Jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la reuniunea celor mai puternici lideri și vine cu ultimele informații.
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