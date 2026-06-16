Berlinul deschide larg portofelul: 16 miliarde de euro pentru protejarea armatei de atacurile cu drone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 22:26

Germania intenționează să investească până la sfârșitul acestui deceniu aproximativ 16 miliarde de euro pentru a-și pregăti armata să facă față dronelor, a declarat marți ministrul apărării german, Boris Pistorius.

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