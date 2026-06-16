Rușii au atacat bastioanele deținute de Ucraina în sud și est. Cel puțin opt persoane au fost ucise

Autoritățile locale ucrainene au anunțat că atacurile aeriene rusești au ucis cel puțin opt persoane în Ucraina, marți, în timp ce Kievul și aliații săi occidentali încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului, relatează agențiile de presă.
În orașul Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk (zona de centru-est), armata rusă a atacat cu drone civili care 'circulau pe un drum', omorând trei persoane, inclusiv o femeie de 87 de ani și fiul ei de 51 de ani, a anunțat șeful administrației regionale, Oleksandr Ganja, pe contul său de Telegram.
Victime în Sloviansk
În Sloviansk, unul dintre bastioanele încă deținute de Ucraina în regiunea Donețk (est), pe care Moscova vrea să o cucerească în întregime, două femei și un bărbat au fost uciși de atacurile aeriene rusești asupra zonelor rezidențiale și industriale, a declarat primarul Vadim Liah.
Potrivit acestei surse, cel puțin alți șase civili au fost răniți în aceste atacuri rusești, care au implicat bombe aeriene și rachete care au avariat, de asemenea, peste 70 de case.
Atacuri cu drone în regiunea Herson
În regiunea Herson (sud), un bărbat a fost ucis de o dronă rusească în satul Virivka, iar un altul a murit într-un atac cu dronă care a vizat un microbuz în orașul Herson, atac care a rănit și alte patru persoane, a raportat procuratura regională. Aceasta a adăugat că alte 12 persoane au fost rănite în regiune în atacuri separate.
Bilanțul victimelor din Ucraina
De la invazia rusă la scară largă din Ucraina, lansată în februarie 2022, cel puțin 16.126 de civili au fost uciși și 46.590 răniți, conform celui mai recent bilanț al ONU întocmit în luna mai.
Conform acestei surse, peste 13.200 de civili și-au pierdut viața în zonele controlate de Kiev, în timp ce peste 2.850 au murit în teritoriile ocupate de armata rusă.
Recent, în noaptea de duminică spre luni, cel puțin unsprezece civili au fost uciși într-un val de bombardamente rusești în Ucraina, care a dus și la incendierea unei catedrale din Kiev, într-o mănăstire inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.