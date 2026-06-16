Rușii au atacat bastioanele deținute de Ucraina în sud și est. Cel puțin opt persoane au fost ucise

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 23:07

Autoritățile locale ucrainene au anunțat că atacurile aeriene rusești au ucis cel puțin opt persoane în Ucraina, marți, în timp ce Kievul și aliații săi occidentali încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului, relatează agențiile de presă.

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