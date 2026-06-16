SUA intră în regim de urgență militară. Trump activează legea care obligă industria de apărare să livreze mai rapid

Președintele american Donald Trump a semnat un memorandum prin care invocă Legea privind Producția de Apărare (Defense Production Act), cu scopul de a rezolva constrângerile care afectează producția militară a Statelor Unite, în special diminuarea stocurilor de muniții ale armatei americane, potrivit Reuters.
Criza stocurilor de muniții, motivul principal al deciziei
Măsura vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari la Washington privind capacitatea industriei de apărare de a face față cererii crescute. Presiunea asupra stocurilor a fost amplificată de conflictele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, care au dus la reducerea semnificativă a rezervelor militare americane.
În acest context, mai multe componente esențiale ale sistemelor de armament sunt afectate de limitări de producție, inclusiv motoarele de rachetă cu combustibil solid, focoasele și sistemele de ghidare, atât pentru echipamentele existente, cât și pentru programele viitoare de modernizare.
Avertismentul transmis de Casa Albă către Pentagon
În memorandumul adresat șefului Pentagonului, Donald Trump a subliniat existența unor condiții care pot afecta direct securitatea națională.
"Constat că există condiții care pot reprezenta o amenințare directă la adresa apărării naționale sau a programelor sale de pregătire", se arată în document.
Acesta face referire la mai multe vulnerabilități structurale ale industriei de apărare americane.
"Capacitatea de producție limitată, lanțurile de aprovizionare fragile, dependențe create pe termen lung și blocajele de producție asociate" sunt enumerate în textul oficial.
Puterile extinse acordate Pentagonului
Prin acest memorandum, secretarul apărării primește autoritatea de a încheia acorduri voluntare cu companiile din industria de apărare. Scopul este consolidarea bazei militaro-industriale a Statelor Unite și accelerarea producției de echipamente esențiale.
Măsura permite o coordonare mai strânsă între guvern și sectorul privat, în încercarea de a reduce întârzierile din lanțurile de producție.
Ce este Defense Production Act
Legea privind Producția de Apărare (Defense Production Act - DPA) a fost adoptată în anul 1950 și poate fi activată de președintele SUA în situații considerate de urgență pentru securitatea națională.
Actul legislativ oferă guvernului federal posibilitatea de a prioritiza contractele militare și de a solicita companiilor private să producă sau să redirecționeze resursele necesare pentru nevoile de apărare ale statului.