SUA intră în regim de urgență militară. Trump activează legea care obligă industria de apărare să livreze mai rapid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 21:01

Președintele american Donald Trump a semnat un memorandum prin care invocă Legea privind Producția de Apărare (Defense Production Act), cu scopul de a rezolva constrângerile care afectează producția militară a Statelor Unite, în special diminuarea stocurilor de muniții ale armatei americane, potrivit Reuters.

Distribuie articolul