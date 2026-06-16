Tot ce trebuie să știi despre PSMA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:06

Progresele înregistrate în oncologie au dus la dezvoltarea unor metode avansate de diagnostic și tratament, care au îmbunătățit prognosticul și durata de viață pentru multe categorii de pacienți. În prezent, medicina personalizată, diagnosticul de precizie și terapiile cât mai țintite au un rol esențial în succesul tratamentului.

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