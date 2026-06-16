CSM trimite o scrisoare explozivă la Bruxelles. Acuzații grave despre o campanie împotriva justiției

Publicat 16 iun. 2026, 18:53 Sursă Agerpres

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat marți că a trimis Comisiei Europene o scrisoare cu hotărârea Secției pentru judecători, prin care s-a stabilit că a existat 'o campanie susținută și coordonată' menită să discrediteze puterea judecătorească, la care au participat actori politici, instituții mass-media afiliate și organizații ale societății civile.

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