Tată din Giurgiu intrat în greva foamei după moartea fiului său. Cere reluarea anchetei și susține că adevărul este ascuns

Un tată din județul Giurgiu a intrat în greva foamei și protestează în fața Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cerând lămurirea circumstanțelor în care și-a pierdut viața fiul său. Bărbatul susține că ancheta privind accidentul în care a murit tânărul nu reflectă realitatea și solicită autorităților să reanalizeze dosarul.
Protest în fața IPJ Giurgiu după moartea unui tânăr de 19 ani
Durerea pierderii fiului l-a determinat pe un tată din Giurgiu să recurgă la un gest extrem. Acesta a început un protest pașnic și a intrat în greva foamei în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, afirmând că își dorește doar aflarea adevărului în cazul morții fiului său, Andreescu Martin-Robert, decedat în urma unui accident produs în data de 16 martie 2025.
Prima zi de protest a avut loc pe 29 iulie 2026, iar bărbatul a anunțat că își va continua demersul până când va primi răspunsuri pe care le consideră corecte și complete.
Tatăl aduce acuzații privind modul în care este instrumentat dosarul
În mesajele făcute publice, tatăl tânărului susține că nu este mulțumit de măsurile dispuse în dosarul penal și formulează acuzații la adresa instituțiilor implicate în anchetă.
Acesta afirmă că dorește ca întreaga situație să fie analizată din nou și solicită ca toate împrejurările accidentului să fie clarificate.
Până în acest moment, acuzațiile reprezintă afirmațiile protestatarului, iar autoritățile competente nu au anunțat public concluzii care să confirme aceste susțineri.
„Justiție pentru Martin”, mesajul transmis în timpul protestului
În timpul manifestației, bărbatul a afișat pancarte prin care cere „Justiție pentru Martin” și a transmis că protestul său este unul pașnic.
Într-un mesaj public, acesta a declarat:
„Mi-au ucis copilul, iar acum simt că vor să îngroape adevărul. Nu pot să tac.”
De asemenea, în cea de-a doua zi de protest, tatăl a transmis un nou apel către cei care îi urmăresc cazul.
„Ziua 2 de protest împotriva măsurilor dispuse de Parchetul Giurgiu și IPJ Giurgiu în dosarul accidentului în care fiul meu Martin a decedat. Am nevoie de Dumnezeu și susținerea voastră. Justiție pentru Martin!”
Apel pentru sprijin public
Familia tânărului solicită sprijinul comunității și distribuirea mesajului în speranța că situația va atrage atenția opiniei publice și a instituțiilor competente.
Potrivit celor apropiați, protestul nu urmărește răzbunarea, ci clarificarea tuturor aspectelor legate de accidentul în care și-a pierdut viața Martin.