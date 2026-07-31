Tată din Giurgiu intrat în greva foamei după moartea fiului său. Cere reluarea anchetei și susține că adevărul este ascuns

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 08:32

Un tată din județul Giurgiu a intrat în greva foamei și protestează în fața Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cerând lămurirea circumstanțelor în care și-a pierdut viața fiul său. Bărbatul susține că ancheta privind accidentul în care a murit tânărul nu reflectă realitatea și solicită autorităților să reanalizeze dosarul.

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