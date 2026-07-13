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Social· 1 min citire
Greva foamei în fața CE Oltenia. Un miner acuză autoritățile că au blocat pensionările în condiții speciale
Greva foamei la CE Oltenia
Publicat13 iul. 2026, 16:33
SursăRealitatea.Net, Radio Infinit Tg. Jiu
Un miner de la Cariera Roșia a intrat, luni, în greva foamei în fața sediului Complexului Energetic Oltenia și acuză instituțiile locale că nu mai eliberează adeverințele necesare pensionării pentru lucrul în condiții speciale. Nicolae Mitea este, potrivit liderilor de sindicat, unul dintre cei care s-a luptat intens cu autoritățile tocmai pentru a li se recunoaște minerilor dreptul de a ieși mai devreme la pensie, ca urmare a condițiilor grele în care muncesc.
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