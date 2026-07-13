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Greva foamei în fața CE Oltenia. Un miner acuză autoritățile că au blocat pensionările în condiții speciale

Greva foamei la CE Oltenia

Greva foamei la CE Oltenia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 16:33
SursăRealitatea.Net, Radio Infinit Tg. Jiu

Un miner de la Cariera Roșia a intrat, luni, în greva foamei în fața sediului Complexului Energetic Oltenia și acuză instituțiile locale că nu mai eliberează adeverințele necesare pensionării pentru lucrul în condiții speciale. Nicolae Mitea este, potrivit liderilor de sindicat, unul dintre cei care s-a luptat intens cu autoritățile tocmai pentru a li se recunoaște minerilor dreptul de a ieși mai devreme la pensie, ca urmare a condițiilor grele în care muncesc.

Potrivit minerului, promisiunile politice privind menținerea condițiilor de pensionare din Legea 197/2021 în noua Lege a pensiilor 360/2023 au rămas doar pe hârtie.

Ne amăgesc. Ne-au promis că păstrează condițiile, dar nu ne mai dau adeverințele. Nu mai avem nicio șansă fără ele”, acuză minerul, aflat în fața CE Oltenia, potrivit Radio Infinit Tg. Jiu.

Deși legea veche permitea pensionarea la 52 de ani, după 25 de ani de muncă în producție, documentele nu mai sunt eliberate de angajator, iar oamenii nu își pot depune dosarele la Casa de Pensii.

Angajații CEO ar trebui să fie toți lângă Mitea”, a declarat pentru publicația citată Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii.

În opinia sa, neeliberarea adeverințelor pentru pensionare este un abuz al conducerii CEO și al clasei politice.

Situația nu este singulară. Tot mai mulți mineri și energeticieni reclamă că adeverințele pentru condiții speciale sunt blocate, iar pensionarea anticipată – garantată prin lege – a devenit imposibilă în practică.

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