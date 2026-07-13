A plouat cu amenzi pe litoralul românesc după raziile ANPC. Mucegai, produse expirate și ulei refolosit la nesfârși

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:11

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în perioada 6-12 iulie, controale în stațiunile de pe litoralul românesc și au aplicat 164 amenzi contravenționale, în valoare de peste 750.000 lei, precum și 191 avertismente.

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