A plouat cu amenzi pe litoralul românesc după raziile ANPC. Mucegai, produse expirate și ulei refolosit la nesfârși

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în perioada 6-12 iulie, controale în stațiunile de pe litoralul românesc și au aplicat 164 amenzi contravenționale, în valoare de peste 750.000 lei, precum și 191 avertismente.
Potrivit unui comunicat al instituției, valoarea totală a produselor verificate a depășit 460.000 lei.
De asemenea, comisarii pentru protecția consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 39.000 lei și temporar produse în valoare de peste 16.000 lei.
În plus, au fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru trei operatori economici.
Abaterile constatate
Principalele abateri constatate: prestarea serviciilor în spații neautorizate; lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele, mapa cu informații utile turiștilor; confort și siguranță necorespunzătoare în camerele destinate turiștilor (mucegai, corpuri sanitare sparte, huse de protecție pentru saltele, lenjerii și saltele neigienizate); nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activitățile de operare a plajelor turistice; întreținerea necorespunzătoare a piscinelor (absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea, absența pediluviului) precum și zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate.
Totodată, au fost constatate: utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare; materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; comercializarea unor suveniruri fără date de identificare și caracterizare; deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea; inexistența instrucțiunilor, avertismentelor și recomandărilor de utilizare în limba română etc.
Pe lângă acțiunile de control menționate, ANPC a desfășurat peste 50 de acțiuni de consiliere, promovând conformarea voluntară și prevenirea abaterilor prin informarea operatorilor economici.