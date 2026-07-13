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Scenă șocantă în sediul unei bănci din Slatina. Un client și-a dat foc în fața clienților panicați

Ghiseu bancar (foto: ilustrativ)

Ghiseu bancar (foto: ilustrativ)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:56

Incident șocant în sediul unei agenții bancare din Slatina. Un bărbat și-a dat foc în fața angajaților, după o discuție tensionată legată de dobânda unui depozit la termen.

Bărbatul ar fi venit să reclame faptul că nu i-a fost acordată dobânda aferentă unui depozit bancar, potrivit informațiilor obținute de OLT-ALERT.RO. Surse apropiate anchetei susțin că reprezentanții băncii i-au explicat că termenul depozitului nu expirase încă, motiv pentru care dobânda nu putea fi plătită.

Nemulțumit de răspuns, clientul ar fi contestat explicațiile, iar discuția a degenerat rapid. Într-un moment de tensiune extremă, bărbatul a scos o sticluță cu acetonă, s-a stropit cu lichid inflamabil și și-a dat foc în mijlocul agenției.

Flăcările au fost stinse imediat de angajați și clienți aflați în zonă, iar bărbatul nu ar fi suferit arsuri grave, însă întreaga scenă a provocat panică în rândul celor aflați în sediu.

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