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Social· 1 min citire
Scenă șocantă în sediul unei bănci din Slatina. Un client și-a dat foc în fața clienților panicați
Ghiseu bancar (foto: ilustrativ)
Incident șocant în sediul unei agenții bancare din Slatina. Un bărbat și-a dat foc în fața angajaților, după o discuție tensionată legată de dobânda unui depozit la termen.
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