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Linia 282 își schimbă traseul din 14 iulie. STB anunță noile stații și itinerarul complet
Linia 282
Începând de luni, 14 iulie 2026, linia de autobuz 282 va circula pe un traseu modificat, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Schimbarea vizează atât sensul de mers către Șoseaua Fundeni, cât și traseul de întoarcere către Gara Basarab.
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