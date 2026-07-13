Linia 282 își schimbă traseul din 14 iulie. STB anunță noile stații și itinerarul complet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 15:20

Începând de luni, 14 iulie 2026, linia de autobuz 282 va circula pe un traseu modificat, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Schimbarea vizează atât sensul de mers către Șoseaua Fundeni, cât și traseul de întoarcere către Gara Basarab.

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