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Linia 282 își schimbă traseul din 14 iulie. STB anunță noile stații și itinerarul complet

Linia 282

Linia 282

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 15:20

Începând de luni, 14 iulie 2026, linia de autobuz 282 va circula pe un traseu modificat, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Schimbarea vizează atât sensul de mers către Șoseaua Fundeni, cât și traseul de întoarcere către Gara Basarab.

Traseul liniei 282, modificat din 14 iulie

Potrivit STB, autobuzele liniei 282 vor circula între terminalele „Gara Basarab” și „Șoseaua Fundeni”, pe un nou traseu.

Pe sensul către Șoseaua Fundeni, autobuzele vor pleca de la Gara Basarab și vor circula prin Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șoseaua Nicolae Titulescu, Bulevardul Ion Mihalache, Arcul de Triumf, Calea Dorobanți, Bulevardul Mircea Eliade, Strada Barbu Văcărescu, Bulevardul Lacul Tei, Strada Doamna Ghica și Șoseaua Colentina, până la terminalul „Șoseaua Fundeni”.

Cum se circulă pe sensul de întoarcere

La retur, autobuzele vor pleca din terminalul „Șoseaua Fundeni” și vor urma traseul prin Strada Pescarilor, Șoseaua Colentina, Doamna Ghica, Lacul Tei, Barbu Văcărescu, Mircea Eliade, Calea Dorobanți, Arcul de Triumf, Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Strada Witting și Calea Plevnei, până la terminalul „Gara Basarab”.

Recomandare pentru călători

STB le recomandă călătorilor care utilizează frecvent linia 282 să consulte noul traseu înainte de deplasare și să țină cont de modificările care intră în vigoare începând cu 14 iulie 2026, pentru a evita întârzierile și eventualele neplăceri în timpul călătoriei.

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