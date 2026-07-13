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Social· 1 min citire
Carambol cu patru maşini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucureşti
FOTO: Ziua de Constanța
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, luni, pe Autostrada Soarelui (A2), în zona Fetești, la kilometrul 141, pe sensul de mers către Constanța. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.
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