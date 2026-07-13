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Carambol cu patru maşini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucureşti

FOTO: Ziua de Constanța

FOTO: Ziua de Constanța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 13:31

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, luni, pe Autostrada Soarelui (A2), în zona Fetești, la kilometrul 141, pe sensul de mers către Constanța. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 13:00, fiind mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Din primele informații, în accident au fost implicate patru autoturisme. Până la acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă există persoane rănite și nici împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Vom reveni cu detalii.

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