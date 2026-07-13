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Accident pe DEX 12 Pitești-Craiova. Două persoane au ajuns la spital după un impact violent între două mașini

Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş

Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 10:52

Două persoane au fost rănite luni dimineață, în urma unui accident produs pe DEX 12 Pitești-Craiova, în județul Argeș. Circulația pe sensul de mers spre Slatina a fost blocată, iar șoferii au fost direcționați pe DN 65 până la eliberarea carosabilului.

Accidentul s-a produs la kilometrul 102 al DEX 12, în zona comunei Albota, unde un autoturism și o autoutilitară au fost implicate într-o coliziune.

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, este vorba despre doi bărbați, care au fost găsiți conștienți și cooperanți de echipajele de intervenție.

„Au fost identificate două victime de sex masculin, conștiente și cooperante. În urma evaluării medicale, ambele persoane au fost transportate la spital”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospecială de stingere și două echipaje SMURD de prim ajutor calificat, care au acordat îngrijiri victimelor.

Din cauza accidentului, circulația pe sensul de mers către Slatina a fost complet blocată, iar traficul a fost deviat pe DN 65. Polițiștii Serviciului Rutier Argeș au asigurat zona și au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

„Polițiștii Serviciului Rutier Argeș au sprijinit intervenția echipajelor de acordare a primului ajutor și efectuează cercetarea locului faptei, în vederea eliberării cât mai rapide a părții carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, circulația pe DEX 12 urma să fie reluată în condiții normale după ora 10:00, după finalizarea intervenției și îndepărtarea vehiculelor avariate.

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