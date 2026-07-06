Cristian Ghinea, acuzații grave la adresa președintelui Nicușor Dan: ”A influențat alegerile prin sondaje false”

USR lansează noi atacuri dure la adresa președintelui Nicușor Dan. Cristian Ghinea, senator USR, a declarat că partidul l-a sprijinit în alegeri pe actualul președinte, pe care l-a descris drept „un personaj disfuncțional și greșit pentru România”. Mai mult, Ghinea l-a acuzat pe liderul de la Cotroceni că ar fi influențat sau finanțat sondaje pentru a-și crește artificial șansele de a câștiga alegerile.
”Nicușor Dan este un personaj disfuncțional”
„Unii dintre cei care au luat decizia asta aveau aceeași părere despre Nicușor Dan ca și mine, anume că este un personaj disfuncțional. Dar Elena a avut așa de multe greșeli și-a autosabotat campania și vreau să neg faptul că nu a ajutat-o partidul, deci au fost oameni pe lângă ea, plătiți de partid, care s-o ajute. A preferat mereu să lucreze cu tot felul de ciudați aduși de prin afară.
În același timp însă, Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunile Elenei, de a se autoproclama ca singura soluție, cu sondaje de-astea care creează realitatea. El e foarte bun la... Știi cum este, că oamenii sunt sensibili la sondaje, știi? Votează cu ăla care pare că are șanse, și el a folosit la fix chestia asta”, a declarat Cristian Ghinea, în cadrul unui podcast.
”Întotdeauna a fost o operațiune pe lângă el de hai să facem bani cu sondaje”
Mai mult, senatorul USR a susținut că Nicușor Dan nu ar fi avut resursele financiare necesare pentru a realiza sondaje în perioada în care era primarul Capitalei și a afirmat că în jurul acestuia ar fi existat o operațiune de finanțare a unor astfel de cercetări sociologice, pe care acesta le-ar fi folosit în avantajul său.
”De unde avea Nicușor bani, primarul Capitalei care câștiga 12.000 de lei pe lună, să... ca să facă sondaje, asta-i altă chestie. Întotdeauna a fost o operațiune pe lângă el de „hai să facem bani cu sondaje”, știi, înainte de... Și a folosit asta la fix, știi?
Deci a folosit slăbiciunile Elenei, ceea ce a făcut și USR-ul. Avea de ales între a a susține un candidat care evident pierduse viteză, a ignora solicitarea lui Nicușor Dan de susținere, ceea ce ar fi dus ca în turul doi să fie Crin Antonescu și George Simion”, a mai spus reprezentantul USR.
”Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite”
Ghinea a continuat seria atacurilor la adresa președintelui subliniind că este ”tăntălău ajuns în locuri greșite”
”Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri, de a le urma, de a se folosi cinic, de a se folosi cinic, de oameni, și fără un scop ultim, până la urmă, altul decât să fie el moțul la colivă”, a conchis acesta.