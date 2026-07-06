Cristian Ghinea, acuzații grave la adresa președintelui Nicușor Dan: ”A influențat alegerile prin sondaje false”

Publicat 6 iul. 2026, 12:44 Sursă Realitatea PLUS

USR lansează noi atacuri dure la adresa președintelui Nicușor Dan. Cristian Ghinea, senator USR, a declarat că partidul l-a sprijinit în alegeri pe actualul președinte, pe care l-a descris drept „un personaj disfuncțional și greșit pentru România”. Mai mult, Ghinea l-a acuzat pe liderul de la Cotroceni că ar fi influențat sau finanțat sondaje pentru a-și crește artificial șansele de a câștiga alegerile.

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