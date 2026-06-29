Caponata, simbolul bucătăriei siciliene cu o istorie de sute de ani. Rețeta tradițională italiană care a cucerit generații întregi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 13:55

Puține preparate reușesc să surprindă atât de bine esența gastronomiei siciliene precum Caponata, celebra tocăniță de legume cu gust dulce-acrișor care a devenit un adevărat simbol al sudului Italiei. Preparată din ingrediente simple, dar pline de savoare, această rețetă tradițională este transmisă din generație în generație și continuă să fie nelipsită de pe mesele italienilor, mai ales în sezonul cald.

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