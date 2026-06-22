George Simion îi cere lui Bolojan să părăsească astăzi Palatul Victoria: „Să respecte democrația din România. Din 5 mai îl ocupă abuziv”

Publicat 22 iun. 2026, 15:25 Sursă Realitatea PLUS

Simion i-a solicitat lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, acuzându-l că îl ocupă „abuziv” din 5 mai, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR.

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