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Politica· 1 min citire

George Simion îi cere lui Bolojan să părăsească astăzi Palatul Victoria: „Să respecte democrația din România. Din 5 mai îl ocupă abuziv”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS

Simion i-a solicitat lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, acuzându-l că îl ocupă „abuziv” din 5 mai, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR.

„Suntem de acord, consecințele acestei guvernări păguboase PSD-PNL-USR-UDMR, generic numită guvernarea Bolojan, trebuie înlăturate, programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat, și din acest motiv AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva guvernării Bolojan și guvernarea Bolojan nu mai este la putere.

Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria, îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria, pe care începând cu data de 5 mai îl ocupă abuziv.”, a declarat George Simion.

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