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Politica· 1 min citire
George Simion îi cere lui Bolojan să părăsească astăzi Palatul Victoria: „Să respecte democrația din România. Din 5 mai îl ocupă abuziv”
George Simion, președintele AUR
Publicat22 iun. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS
Simion i-a solicitat lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, acuzându-l că îl ocupă „abuziv” din 5 mai, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR.
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