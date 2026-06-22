Atacurile penalului Ciucu de la tribună. Pe cine arată cu degetul: a descoperit „sistemul”

Publicat 22 iun. 2026, 12:24 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu lansează un val de atacuri la adresa sistemului pe care până nu demult îl lăuda. Prim-vicepreședintele PNL se victimizează și susține că s-au investit sume importante pentru o campanie împotriva sa încă din timpul campaniei pentru primăria Capitalei, potrivit Realitatea PLUS.

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