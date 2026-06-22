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Politica· 1 min citire

Atacurile penalului Ciucu de la tribună. Pe cine arată cu degetul: a descoperit „sistemul”

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 12:24
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu lansează un val de atacuri la adresa sistemului pe care până nu demult îl lăuda. Prim-vicepreședintele PNL se victimizează și susține că s-au investit sume importante pentru o campanie împotriva sa încă din timpul campaniei pentru primăria Capitalei, potrivit Realitatea PLUS.

Mai mult, Ciucu a lansat o variantă halucinantă: el susține că anchetarea lui la DNA într-un dosar pentru luare de mită este o operațiune specială pregătită de aceiași oameni care, în opinia sa, încearcă acum să influențeze formarea noului guvern. 

„Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Ne-am bătut cu PSD-ul, m-am bătut cu AUR, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber: ne-au trădat, au băgat bani mulți în contra-campania mea, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. (...)

În țara noastră, nu toate partidele își aparțin. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să o afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putință.”, a declarat Ciucu.

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