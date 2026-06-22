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Politica· 1 min citire
Atacurile penalului Ciucu de la tribună. Pe cine arată cu degetul: a descoperit „sistemul”
Ciprian Ciucu
Publicat22 iun. 2026, 12:24
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu lansează un val de atacuri la adresa sistemului pe care până nu demult îl lăuda. Prim-vicepreședintele PNL se victimizează și susține că s-au investit sume importante pentru o campanie împotriva sa încă din timpul campaniei pentru primăria Capitalei, potrivit Realitatea PLUS.
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