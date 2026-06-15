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Extern· 2 min citire
Moscova susţine propunerile SUA privind pacea în Ucraina şi respinge ultimatumurile Europei. Anunțul lui Serghei Lavrov
FOTO: Arhivă
Rusia sprijină propunerile președintelui american Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. El a adăugat că Moscova așteaptă să primească de la trimișii lui Donald Trump detalii despre modul în care ar urma să fie implementate acordurile de pace bazate pe aceste propuneri ale SUA, potrivit Reuters.
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