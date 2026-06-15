Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Moscova susţine propunerile SUA privind pacea în Ucraina şi respinge ultimatumurile Europei. Anunțul lui Serghei Lavrov

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 14:05

Rusia sprijină propunerile președintelui american Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. El a adăugat că Moscova așteaptă să primească de la trimișii lui Donald Trump detalii despre modul în care ar urma să fie implementate acordurile de pace bazate pe aceste propuneri ale SUA, potrivit Reuters.

Lavrov: Europenii încearcă să impună Rusiei propriile lor servicii de mediere

Trimişii SUA Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de SUA menite să pună capăt războiului, vor ajunge din nou în Rusia în curând, a declarat Kremlinul duminică.

Între timp, europenii încearcă să impună Rusiei propriile lor servicii de mediere, dar greşesc când presupun că Rusia pierde războiul şi că pot adresa ultimatumuri Moscovei, a punctat Serghei Lavrov.

Ambasadorii Marii Britanii, Germaniei şi Franţei în Rusia, care săptămâna trecută au venit pentru discuţii la sediul MAE rus, nu au adus nimic nou în cadrul întâlnirii.

„Nu au adus nimic nou, dar încearcă cu insistenţă să-şi ofere serviciile, dorind în mod evident să nu fie lăsaţi pe dinafară din acest proces”, a comentat Lavrov.

Limba rusă nu mai beneficiază de statut protejat în Ucraina

Conflictul din Ucraina nu se încheie, de aceea „trebuie să facem tot posibilul pentru ca dreptatea să triumfe”.

În primul rând, „este vorba despre drepturile poporului rus, pe care regimul de la Kiev încearcă de mult timp, de mulţi ani, să le anuleze complet”, a acuzat Lavrov, în condiţiile în care Kievul tocmai a retras statutul de limbă protejată de care se bucura limba rusă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pacea in ucrainanegocieriRusia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe