Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO

Tulsi Gabbard, șefa Serviciului Național de Informații al SUA, a venit cu o declarație bombă în care susține că, în urma unor luni de analiză a arhivelor și documentelor din comunitatea de informații, ar fi fost identificate noi dovezi privind finanțarea de către guvernul american a peste 120 de laboratoare biologice aflate în mai mult de 30 de țări.
Conform declarației sale, o parte dintre aceste facilități ar desfășura sau ar fi desfășurat cercetări pe agenți patogeni periculoși, iar unele ar fi amplasate în zone sensibile, precum Ucraina, unde contextul războiului ar putea amplifica riscurile de securitate.
Oficialul american mai afirmă că aceste programe ar fi fost insuficient transparente pentru opinia publică, susținând că existența și finanțarea lor nu ar fi fost prezentate în mod complet cetățenilor americani. Gabbard anunță, totodată, intensificarea eforturilor de colectare de informații și verificare a acestor structuri, precizând că noile date obținute ridică întrebări legate de modul de supraveghere, de scopurile cercetărilor și de potențialele riscuri asupra securității naționale și a sănătății publice la nivel global.
Declarația lui Tulsi Gabbard
„După luni întregi de cercetare a arhivelor și dosarelor comunității de informații, fac publice astăzi noi dovezi privind finanțarea de lungă durată de către guvernul SUA a peste 120 de laboratoare biologice din mai mult de 30 de țări.
Printre aceste laboratoare se numără și cele din țări precum Ucraina, care ar putea fi expuse riscului de compromitere din cauza războiului în curs dintre Rusia și Ucraina. De fapt, comunitatea de informații a avertizat anterior că un laborator biologic finanțat de SUA din Ucraina găzduia probabil agenți patogeni periculoși și rămânea vulnerabil la amenințările de lungă durată de atac, confiscare sau distrugere din partea Rusiei.
Până acum, dovezile privind existența și finanțarea completă a acestor laboratoare v-au fost ascunse în mod deliberat vouă, americanilor. Multe dintre aceste laboratoare biologice finanțate de guvernul SUA sunt implicate în prezent sau au fost implicate în trecut în cercetări care utilizează agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși și, în unele cazuri, au inclus cercetări periculoase de tip „câștig de funcție”, cu foarte puțină vizibilitate sau supraveghere. Președintele Trump înțelege clar amenințarea gravă pe care o reprezintă cercetările periculoase de tip „câștig de funcție” pentru poporul american. Și de aceea a luat măsuri decisive în urmă cu peste un an.
Pe 25 mai 2025, el a semnat un ordin executiv pentru a pune capăt finanțării federale a cercetării de tip „gain-of-function/câștig de funcție” din întreaga lume. Aici, la ODNI (n.r. - Biroul Directorului Național al Serviciilor de Informații), am emis noi orientări către comunitatea de informații, solicitând intensificarea colectării de informații cu privire la aceste laboratoare și facilități din străinătate. Și vedem deja rezultatele acestei intensificări a activității de colectare. Aflăm noi detalii, de exemplu, despre studiile clinice care se desfășoară în aceste facilități și care ridică semne de întrebare semnificative din punct de vedere etic, financiar și al securității în ceea ce privește presupusele inițiative de sănătate publică și securitatea națională a Statelor Unite.
Acum, în ciuda potențialului evident de impact global catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenților patogeni periculoși în laboratoarele biologice, politicienii și așa-numiții profesioniști din domeniul sănătății, precum dr. Fauci, precum și entități din cadrul echipei de securitate națională a administrației Biden, au mințit în repetate rânduri poporul american cu privire la existența laboratoarelor biologice finanțate și susținute de SUA.
Nu numai că au mințit, dar i-au amenințat pe cei care au încercat să dezvăluie adevărul. Așadar, comunicatul de astăzi deschide o nouă perspectivă, întrucât informațiile privind existența, istoria, locațiile și finanțarea acestor laboratoare biologice finanțate de SUA au fost ascunse în mod intenționat de persoane foarte puternice care au susținut în mod fals că aceste laboratoare biologice nu existau. Acum, ei acuză pe oricine spune altceva că ar fi agenți străini și trădători ai Americii. Acum, Odie și cu mine vom continua să colaborăm îndeaproape cu parteneri din cadrul guvernului SUA pentru a identifica exact unde se află aceste laboratoare și ce agenți patogeni conțin, pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de câștig de funcție care amenință sănătatea și bunăstarea poporului american și a oamenilor din întreaga lume”, a spus Tulsi Gabbard.
Noi acuzații și reacții oficiale
Directorul Serviciului Național de Informații al Statelor Unite (DNI) a prezentat o serie de materiale pe care instituția le descrie drept dovezi privind finanțarea de lungă durată, de către guvernul american, a peste 120 de laboratoare biologice aflate în mai mult de 30 de țări. Potrivit acestor informații, în aceste facilități ar fi fost desfășurate cercetări asupra unor agenți patogeni, inclusiv unele considerate cu grad ridicat de risc, scrie Radio Free Europe.
În același context, sunt menționate și laboratoare aflate pe teritoriul Ucrainei, despre care oficialii americani afirmă că ar putea fi vulnerabile din cauza războiului cu Rusia. Documentele invocate de DNI fac referire și la avertismente anterioare ale comunității de informații, potrivit cărora unele astfel de facilități ar fi fost expuse riscului de atac, confiscare sau distrugere în eventualitatea escaladării conflictului.
Contextul programelor și reacția Ucrainei
Informațiile apar în legătură cu programul american Cooperative Threat Reduction, prin care Statele Unite au finanțat de-a lungul anilor securizarea și modernizarea unor centre de cercetare biologică și chimică rămase din perioada sovietică, amplasate în mai multe state din fostul spațiu URSS.
Pe acest fond, Ambasada Ucrainei în Statele Unite a transmis că activitățile derulate în parteneriat cu partea americană au avut un caracter strict civil, fiind orientate către sănătate publică, supraveghere epidemiologică, diagnostic de laborator și consolidarea biosecurității. Reprezentanții diplomatici au subliniat că aceste programe nu au avut legătură cu obiective militare sau cu dezvoltarea de arme biologice.