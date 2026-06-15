Tulsi Gabbard aruncă bomba: SUA finanțează laboratoare în peste 30 de țări, inclusiv Ucraina. Patogeni periculoși pot oricând scăpa și infecta populația - VIDEO

Publicat 15 iun. 2026, 23:38 Actualizat 15 iun. 2026, 23:39

Tulsi Gabbard, șefa Serviciului Național de Informații al SUA, a venit cu o declarație bombă în care susține că, în urma unor luni de analiză a arhivelor și documentelor din comunitatea de informații, ar fi fost identificate noi dovezi privind finanțarea de către guvernul american a peste 120 de laboratoare biologice aflate în mai mult de 30 de țări.

Distribuie articolul