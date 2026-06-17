China ridică în deșert unul dintre cele mai mari proiecte solare din lume: Marele Zid Solar, ce se va întinde pe o suprafață de 400 de km

China avansează cu unul dintre cele mai ambițioase proiecte de energie regenerabilă din lume, transformând deșertul Kubuqi într-un vast coridor de panouri fotovoltaice. Supranumit de NASA „Marele Zid Solar”, proiectul se întinde pe sute de kilometri și are ca obiectiv atingerea unei capacități de 100 GW până în anul 2030.
Un cal uriaș desenat cu panouri solare
Una dintre cele mai spectaculoase componente ale complexului este centrala solară Junma, devenită celebră datorită designului său unic. Privită din aer, instalația formează imaginea unui cal în galop, realizată din nu mai puțin de 196.320 de panouri fotovoltaice.
Construcția a intrat în Cartea Recordurilor Guinness în 2019, iar suprafața ocupată de această reprezentare impresionantă depășește 1,4 milioane de metri pătrați. Numele „Junma”, care se traduce prin „cal nobil” sau „cal valoros”, reflectă importanța simbolică a animalului în cultura locală, scrie ctg.com
Centrala generează aproximativ 2 miliarde de kWh anual, suficient pentru alimentarea cu energie electrică a câtorva sute de mii de locuințe.
Deșertul Kubuqi, transformat într-un centru al energiei verzi
Situat în regiunea Mongolia Interioară, deșertul Kubuqi este al șaptelea ca mărime din China și se întinde pe mai mult de 400 de kilometri. În trecut, zona era cunoscută pentru furtunile de nisip care afectau frecvent nordul țării, inclusiv capitala Beijing.
În ultimii ani însă, peisajul s-a schimbat radical. Imaginile satelitare analizate de NASA arată o extindere accelerată a fermelor solare între 2017 și 2024, dunele de nisip fiind înlocuite treptat de vaste câmpuri de panouri fotovoltaice.
Proiectul este amplasat la sud de Fluviul Galben, între orașele Baotou și Bayannur, într-o regiune considerată ideală pentru producția de energie solară datorită nivelului ridicat de radiație solară, terenului favorabil și apropierii de importante centre industriale.
O investiție strategică pentru viitorul energetic al Chinei
La finalizare, „Marele Zid Solar” va avea aproximativ 400 de kilometri lungime și până la 5 kilometri lățime. Autoritățile chineze urmăresc atingerea unei capacități totale de 100 GW până la sfârșitul deceniului, transformând zona într-unul dintre cele mai mari hub-uri de energie solară de pe glob.
Un rol important în dezvoltarea proiectului îl are și China Three Gorges Corporation, care construiește o instalație fotovoltaică de 2 GW în cadrul complexului. Potrivit companiei, aceasta va produce anual aproximativ 4,1 miliarde de kWh de energie curată și va contribui la reducerea emisiilor de carbon cu aproape 4 milioane de tone pe an.
Panourile solare, folosite și pentru combaterea deșertificării
Pe lângă producerea energiei verzi, proiectul are și un obiectiv ecologic important. Panourile sunt montate la o înălțime mai mare decât cea utilizată în mod obișnuit, astfel încât să reducă impactul vântului asupra solului.
Această soluție contribuie la stabilizarea nisipului, limitează eroziunea și creează zone umbrite care favorizează refacerea vegetației. Astfel, infrastructura energetică devine și un instrument de combatere a deșertificării, una dintre cele mai mari provocări de mediu ale regiunii.
Prin amploarea sa, proiectul din Kubuqi reprezintă un exemplu al modului în care energia regenerabilă poate fi integrată în strategii complexe de dezvoltare durabilă și protecție a mediului.