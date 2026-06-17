China ridică în deșert unul dintre cele mai mari proiecte solare din lume: Marele Zid Solar, ce se va întinde pe o suprafață de 400 de km

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 10:33

China avansează cu unul dintre cele mai ambițioase proiecte de energie regenerabilă din lume, transformând deșertul Kubuqi într-un vast coridor de panouri fotovoltaice. Supranumit de NASA „Marele Zid Solar”, proiectul se întinde pe sute de kilometri și are ca obiectiv atingerea unei capacități de 100 GW până în anul 2030.

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