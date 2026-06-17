Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Spania investește sute de milioane de euro într-o gigafabrică de inteligență artificială

Inteligenta Artificiala

Inteligenta Artificiala

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:55

Guvernul spaniol a aprobat o investiție de 719 milioane de euro destinată dezvoltării unei gigafabrici de inteligență artificială, proiect strategic prin care țara urmărește să își reducă dependența de tehnologiile externe și să sprijine dezvoltarea AI în conformitate cu standardele și reglementările Uniunii Europene, conform Reuters.

În cadrul acestui demers, statul spaniol va deveni acționar al companiei înființate pentru a susține candidatura Spaniei în programul european InvestAI, inițiativă lansată de Comisia Europeană. Participarea la acest program ar putea atrage și finanțări suplimentare din fonduri europene.

Pentru găzduirea viitoarei infrastructuri, autoritățile analizează mai multe locații, printre care regiunea Catalonia și zona metropolitană a Madridului.

Executivul de la Madrid susține că noua gigafabrică va oferi atât Spaniei, cât și Uniunii Europene, resurse avansate de calcul necesare dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. De asemenea, proiectul este văzut ca un factor important pentru creșterea competitivității companiilor europene pe piața globală.

Ministrul Transformării Digitale, Oscar Lopez, a subliniat că investițiile în infrastructuri de calcul de înaltă performanță vor facilita accesul cercetătorilor spanioli la resurse tehnologice extrem de costisitoare, care în prezent sunt limitate la nivel european.

Inițiativa se înscrie în strategia mai amplă a Uniunii Europene de consolidare a autonomiei tehnologice și de diminuare a dependenței de centrele de date și capacitățile de procesare controlate de companii din Statele Unite și China. În acest context, gigafabricile de inteligență artificială sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoarelor modele AI și pentru menținerea competitivității economice a Europei în următorii ani.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

angajati inteligenta artificialachatbot inteligenta artificialaclone inteligenta artificiala

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe