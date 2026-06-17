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Extern· 1 min citire
Spania investește sute de milioane de euro într-o gigafabrică de inteligență artificială
Inteligenta Artificiala
Guvernul spaniol a aprobat o investiție de 719 milioane de euro destinată dezvoltării unei gigafabrici de inteligență artificială, proiect strategic prin care țara urmărește să își reducă dependența de tehnologiile externe și să sprijine dezvoltarea AI în conformitate cu standardele și reglementările Uniunii Europene, conform Reuters.
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