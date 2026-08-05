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Lifestyle· 2 min citire
Care îngrașă mai mult, pepenele roșu sau cel galben? Rezultatele studiilor în nutriție
Care îngrașă mai mult, pepenele roșu sau cel galben?
Pepenele roșu și pepenele galben sunt vedetele verii, însă puțini știu că între cele două există diferențe importante atunci când vine vorba despre cantitatea de zahăr și numărul de calorii.
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