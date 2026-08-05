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Care îngrașă mai mult, pepenele roșu sau cel galben? Rezultatele studiilor în nutriție

Care îngrașă mai mult, pepenele roșu sau cel galben?

Care îngrașă mai mult, pepenele roșu sau cel galben?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 23:15

Pepenele roșu și pepenele galben sunt vedetele verii, însă puțini știu că între cele două există diferențe importante atunci când vine vorba despre cantitatea de zahăr și numărul de calorii.

Nutriționiștii au făcut o comparație pentru doi pepeni cu aceeași greutate, de câte 3 kilograme fiecare, iar în calcule s-a considerat că o cană de zahăr înseamnă aproximativ 200 de grame.

Cât zahăr conține un pepene roșu

În cazul unui pepene roșu de 3 kilograme, partea comestibilă este de aproximativ 1,8 kilograme.

La fiecare 100 de grame de miez există 6,2 grame de zahăr, ceea ce înseamnă că un pepene întreg conține aproximativ 111,6 grame de zahăr.

Raportat la cantitatea de zahăr dintr-o cană, rezultă că un pepene roșu de 3 kilograme conține aproximativ 0,55 căni de zahăr, echivalentul a circa 22 de lingurițe.

Pepenele galben are mai mult zahăr

În cazul pepenelui galben, dintr-un fruct de 3 kilograme se obțin aproximativ 2,1 kilograme de miez.

Acesta conține 7,9 grame de zahăr la fiecare 100 de grame, astfel că un pepene întreg ajunge la aproximativ 165,9 grame de zahăr.

Asta înseamnă aproape 0,83 căni de zahăr, adică aproximativ 33 de lingurițe.

Care are mai multe calorii

Diferențele nu se opresc la cantitatea de zahăr.

Un pepene roșu cu 1,8 kilograme de miez furnizează aproximativ 540 de calorii, calculul fiind realizat pornind de la valoarea de 30 kcal pentru fiecare 100 de grame.

În schimb, un pepene galben cu 2,1 kilograme de miez ajunge la aproximativ 714 calorii, având 34 kcal la 100 de grame.

Care îngrașă mai mult

Potrivit acestor calcule bazate pe valorile nutriționale, pepenele galben conține atât mai mult zahăr, cât și mai multe calorii decât pepenele roșu.

În consecință, dintre cele două fructe comparate în aceleași condiții, pepenele galben are un aport caloric mai mare și poate contribui într-o măsură mai mare la aportul zilnic de zahăr și calorii.

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