Ingredientul pe care gospodinele au început să-l pună în salata de vinete. Înlocuiește maioneza și o face incredibil de pufoasă

Salata de vinete este unul dintre cele mai iubite preparate ale verii, însă rețeta clasică poate fi schimbată cu un ingredient simplu, care îi oferă o textură mai fină și un gust surprinzător. În locul maionezei, tot mai multe gospodine aleg iaurtul grecesc, o variantă mai ușoară, dar la fel de cremoasă.
Rezultatul este o salată de vinete pufoasă, răcoritoare și potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocaziile speciale.
De ce merită să înlocuiești maioneza
Iaurtul grecesc este alternativa care transformă complet preparatul. Pe lângă faptul că oferă o consistență cremoasă, acesta are un gust ușor acrișor, care pune în valoare aroma vinetelor coapte.
În plus, este o opțiune mai ușoară decât maioneza și se potrivește celor care își doresc un preparat echilibrat, fără să renunțe la savoare.
Ingrediente
4 vinete mari;
1 ceapă mică, tocată mărunt;
3-4 căței de usturoi, tocați fin;
200 g iaurt grecesc;
2 linguri ulei de măsline extravirgin;
sare și piper, după gust;
zeama de la o lămâie;
o legătură de pătrunjel proaspăt, tocat fin.
Cum se prepară salata de vinete cu iaurt grecesc
Se spală bine vinetele și se înțeapă în câteva locuri cu o furculiță, pentru ca aburul să poată ieși în timpul coacerii.
Se coc pe grătar sau în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius timp de 30-40 de minute, întorcându-le periodic, până când pulpa devine moale.
După ce se răcesc ușor, vinetele se curăță de coajă, iar pulpa se toacă mărunt cu un cuțit sau se pasează ușor cu blenderul, dacă se dorește o consistență mai fină.
Într-un bol încăpător se amestecă pulpa de vinete cu ceapa și usturoiul tocate. Se adaugă iaurtul grecesc și uleiul de măsline, apoi se omogenizează până când compoziția devine cremoasă.
La final se asezonează cu sare și piper, se adaugă zeama de lămâie și pătrunjelul tocat, după care salata se amestecă din nou.
Preparatul poate fi transferat într-un bol de servire și decorat cu câteva frunze de pătrunjel.
Cum poți adapta rețeta după gust
Dacă vrei să obții o aromă diferită, poți înlocui pătrunjelul cu mărar, busuioc sau coriandru proaspăt.
Pentru o variantă cu și mai puține calorii, iaurtul grecesc poate fi ales în varianta degresată, fără ca salata să-și piardă textura cremoasă.
Salata de vinete preparată astfel poate fi servită pe pâine prăjită, ca aperitiv sau garnitură, fiind o alternativă ușoară și aromată la rețeta clasică cu maioneză.