Ingredientul pe care gospodinele au început să-l pună în salata de vinete. Înlocuiește maioneza și o face incredibil de pufoasă

Publicat 5 aug. 2026, 18:49 Actualizat 5 aug. 2026, 18:48

Salata de vinete este unul dintre cele mai iubite preparate ale verii, însă rețeta clasică poate fi schimbată cu un ingredient simplu, care îi oferă o textură mai fină și un gust surprinzător. În locul maionezei, tot mai multe gospodine aleg iaurtul grecesc, o variantă mai ușoară, dar la fel de cremoasă.

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