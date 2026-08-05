Cea mai bună prăjitură pentru pepenele din frigider. Se prepară ușor și te scapă de pofta de dulce

Dacă vrei un desert ușor, răcoritor și diferit de rețetele clasice, această prăjitură cu pepene roșu și fulgi de cocos poate fi alegerea ideală. Combinația dintre prospețimea fructului și aroma delicată a nucii de cocos dă naștere unui desert perfect pentru zilele călduroase, iar prepararea lui nu este deloc complicată.
În aproximativ o oră și jumătate poți obține o prăjitură cu un aspect spectaculos și un gust aparte, potrivită atât pentru mesele în familie, cât și pentru momentele în care simți nevoia de ceva dulce.
Pepenele roșu, unul dintre cele mai potrivite fructe ale verii
Pe lângă gustul său răcoritor, pepenele roșu are numeroase beneficii pentru organism, mai ales în sezonul cald. Conținutul ridicat de apă contribuie la hidratare, iar antioxidanții pe care îi conține pot sprijini organismul în lupta împotriva unor afecțiuni.
Totodată, consumul de pepene poate contribui la menținerea sănătății pielii, la îmbunătățirea circulației și la susținerea unui nivel normal al tensiunii arteriale.
Cum alegi un pepene dulce și bine copt
Dacă vrei ca desertul să aibă o aromă intensă, este important să alegi un pepene bine copt.
Un prim indiciu este codița. Dacă aceasta este verde, există șanse ca fructul să fi fost recoltat înainte de a ajunge la maturitate. În schimb, o codiță uscată indică faptul că pepenele s-a copt, iar dacă are o nuanță maronie, poate fi semnul că fructul este foarte dulce și aromat.
Merită să verifici și coaja. Petele închise la culoare, asemănătoare unor vene, cunoscute și sub denumirea de „pânză de pepene” sau „pete de zahăr”, sunt considerate un semn că fructul este zemos și are un conținut ridicat de zahăr.
Ingrediente
Pentru blat:
Pentru jeleul de pepene:
Cum se prepară prăjitura cu pepene și cocos
Se bat albușurile spumă împreună cu un praf de sare, apoi zahărul se încorporează treptat, amestecând continuu până când compoziția devine fermă.
Se adaugă fulgii de nucă de cocos, apoi făina și se omogenizează bine. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată și se introduce în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 30 de minute. După coacere, blatul se lasă să se răcească complet.
Pentru jeleu, gelatina se dizolvă în apa fierbinte și se lasă să se răcească. Ulterior se adaugă zeama de pepene roșu și mierea, iar ingredientele se amestecă până la omogenizare.
Jeleul se toarnă peste blatul cu nucă de cocos, după care prăjitura se pune la frigider. După aproximativ 30 de minute poate fi porționată și servită.