Cea mai bună prăjitură pentru pepenele din frigider. Se prepară ușor și te scapă de pofta de dulce

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 16:45

Dacă vrei un desert ușor, răcoritor și diferit de rețetele clasice, această prăjitură cu pepene roșu și fulgi de cocos poate fi alegerea ideală. Combinația dintre prospețimea fructului și aroma delicată a nucii de cocos dă naștere unui desert perfect pentru zilele călduroase, iar prepararea lui nu este deloc complicată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre prajiturapepenecocosreteta prajitura