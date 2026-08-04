Below-the-belt grooming: tabuul masculin care a devenit o industrie de miliarde

O categorie de produse despre care bărbații refuzau să vorbească acum zece ani a ajuns să fie măsurată, segmentată și disputată de corporații. Cifrele arată de ce: piața globală de grooming masculin e estimată de Fortune Business Insights la 67,7 miliarde de dolari în 2026, iar Europa deține cea mai mare felie, 36,5 la sută. În interiorul ei, cea mai rapidă mișcare din ultimii ani nu a venit dinspre bărbierit sau îngrijirea bărbii, ci dinspre zona de sub linia gâtului, pe care marketingul a botezat-o eufemistic body grooming.
Ce spun sondajele despre comportamentul real
Datele de comportament sunt neașteptat de detaliate pentru un subiect considerat tabu. Un sondaj realizat de firma americană First and First Consulting pe 500 de bărbați a găsit că unul din patru și-a intensificat rutina de întreținere corporală într-un singur an, iar bărbații între 18 și 24 de ani au fost cei mai predispuși să declare o schimbare majoră. Același studiu arată că 51 la sută dintre respondenți spun că se rad în zona inghinală și 42 la sută că o tund, cele două practici nefiind exclusive, iar bărbații din generația millennial au raportat o probabilitate cu 64 la sută mai mare de a se rade în zona respectivă. Kristina Vanoosthuyze, director de comunicare științifică la Gillette, a estimat public că unul din trei bărbați se ocupă regulat de întreținerea corporală, procent care se dublează în rândul generației Z.
Contextul general confirmă direcția. Potrivit datelor citate de publicația americană Glossy în noiembrie 2025, 42 la sută dintre bărbații din generația Z alocă o parte mai mare din venit produselor de îngrijire, față de 29 la sută în rândul millennialilor, iar 68 la sută dintre bărbați declară că țin mai mult la aspectul lor decât în urmă cu cinci ani.
Cum s-a construit categoria
Destigmatizarea nu s-a întâmplat spontan, ci a fost proiectată. Compania americană Manscaped, fondată în 2017, a construit o întreagă categorie de produse în jurul unui subiect pe care nimeni nu îl trata frontal, folosind un ton comic asumat în reclame, apoi a intrat în retailul european, inclusiv în magazinele Tesco, în 2022. Modelul a funcționat suficient de bine încât producătorii clasici de aparate de ras să lanseze linii dedicate, iar categoria de dispozitive electrice de tuns să devină, potrivit analizelor de piață, unul dintre motoarele segmentului masculin.
Ce diferențiază tehnic un aparat de zonă corporală
Aici sunt detaliile care contează pentru cine cumpără. Un aparat de tuns corporal bărbați de pe Notino se deosebește de o mașină de tuns pentru cap prin trei elemente concrete: geometria lamei, cu colțuri rotunjite care reduc riscul de tăiere pe pielea mobilă, gradul de rezistență la apă, exprimat prin standardul IPX, care permite utilizarea sub duș, și pieptenii de siguranță cu pași de câțiva milimetri, gândiți pentru scurtare, nu pentru ras la zero. La modelele de gamă medie apar capete detașabile pentru zone diferite și motoare care nu se blochează în părul des, iar la cele de top, sisteme de protecție care ridică lama de pe piele la contactul cu zonele sensibile.
Prețurile spun și ele ceva despre maturizarea categoriei. Există aparate sub 150 de lei și aparate care depășesc 500, iar diferența se vede în durabilitatea lamei, în autonomia bateriei și în calitatea pieptenilor, adică exact în componentele care decid dacă produsul mai e folosit peste doi ani sau ajunge în sertar. Retailerul, care a raportat pentru ultimul an fiscal afaceri de 1,76 miliarde de euro, grupează categoria separat de îngrijirea bărbii, ceea ce permite comparația pe criteriile astea tehnice.
Modelul de business din spate explică apetitul producătorilor. Aparatul se cumpără o dată, dar lamele și capetele de schimb se înlocuiesc periodic, la fel ca la aparatele de ras clasice, iar produsele conexe, geluri de tuns, loțiuni calmante fără alcool, pudre pentru reducerea frecării, se consumă lunar. Categoria are exact structura care aduce venit recurent, iar asta explică de ce apar constant lansări acolo unde acum zece ani nu exista raft.
Ultimul detaliu îl vede oricine intră într-o frizerie de cartier și citește lista de servicii lipită pe oglindă. Acum șapte-opt ani avea trei rânduri. Astăzi are cincisprezece, iar cele scrise la final, cu aceleași litere ca restul, sunt exact serviciile despre care sondajele de mai sus spun că nu se mai discută în șoaptă.