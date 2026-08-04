Below-the-belt grooming: tabuul masculin care a devenit o industrie de miliarde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 10:31

O categorie de produse despre care bărbații refuzau să vorbească acum zece ani a ajuns să fie măsurată, segmentată și disputată de corporații. Cifrele arată de ce: piața globală de grooming masculin e estimată de Fortune Business Insights la 67,7 miliarde de dolari în 2026, iar Europa deține cea mai mare felie, 36,5 la sută. În interiorul ei, cea mai rapidă mișcare din ultimii ani nu a venit dinspre bărbierit sau îngrijirea bărbii, ci dinspre zona de sub linia gâtului, pe care marketingul a botezat-o eufemistic body grooming.

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