Ce mâncau dacii înainte ca porumbul să ajungă în Europa. Cereală uitată astăzi, dar nelipsită de pe mesele strămoșilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 18:29

Obiceiurile alimentare ale dacilor și geților continuă să stârnească interesul istoricilor și al pasionaților de trecut. Deși sunt cunoscuți mai ales ca un popor de războinici, descoperirile arheologice și izvoarele antice conturează o imagine diferită în ceea ce privește alimentația lor de zi cu zi.

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