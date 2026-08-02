Ce mâncau dacii înainte ca porumbul să ajungă în Europa. Cereală uitată astăzi, dar nelipsită de pe mesele strămoșilor

Obiceiurile alimentare ale dacilor și geților continuă să stârnească interesul istoricilor și al pasionaților de trecut. Deși sunt cunoscuți mai ales ca un popor de războinici, descoperirile arheologice și izvoarele antice conturează o imagine diferită în ceea ce privește alimentația lor de zi cu zi.
Mesele dacilor erau bazate în principal pe cereale, produse lactate și legume, iar unul dintre preparatele care nu lipseau aproape niciodată era terciul din mei. Cu mult înainte ca porumbul să fie adus în Europa după descoperirea Americii, această cereală reprezenta unul dintre cele mai importante alimente de pe teritoriul locuit de daci.
Brânza, usturoiul și preparatele din cereale alcătuiau baza unei diete simple, dar bogate în nutrienți, adaptată resurselor disponibile la acea vreme.
Dacii erau cunoscuți drept „băutorii de lapte”
Spre deosebire de imaginea clasică a unui popor care trăia în principal din vânătoare, izvoarele istorice arată că dacii consumau frecvent lapte și produse obținute din acesta.
Laptele provenea de la vaci, oi și capre, iar transformarea lui în brânză, unt, iaurt sau zer nu era doar o preferință culinară, ci și o metodă eficientă de conservare.
Agronomul roman Lucius Junius Moderatus Columella, care a trăit în secolul I d.Hr., îi descria pe daci drept „băutorii de lapte”, semn că produsele lactate ocupau un loc important în alimentația lor.
Brânza era unul dintre cele mai apreciate alimente și era consumată în mod constant alături de alte preparate simple.
Meiul era cereală de bază în alimentația strămoșilor
Preparatul care se regăsea cel mai des pe mesele dacilor era terciul, cunoscut și sub denumirea de fiertură.
Acesta era pregătit din cereale, în special din mei și grâu, însă meiul era cultivat și folosit cel mai frecvent datorită valorii sale nutritive și adaptării foarte bune la condițiile din zonă.
Dacii cultivau trei varietăți de grâu, însă meiul rămânea ingredientul principal pentru prepararea terciurilor consistente, care reprezentau baza alimentației zilnice.
În aceste preparate erau adăugate numeroase ingrediente, printre care spanac, lobodă, măcriș, ciuperci, usturoi și ouă. În unele cazuri, terciul era fiert în lapte, rezultând o mâncare consistentă și bogată în nutrienți.
La acea vreme, porumbul nu exista în alimentația populației din spațiul carpato-danubiano-pontic. Această plantă avea să ajungă în Țările Române abia după descoperirea Americii.
Legumele și leguminoasele completau mesele de zi cu zi
Pe lângă cereale și lactate, alimentația dacilor includea o varietate impresionantă de legume și plante cultivate.
Bobul, mazărea, lintea și năutul erau folosite frecvent la prepararea tocanelor și terciurilor, oferind un aport important de proteine vegetale.
Morcovii, lăptucile, spanacul, măcrișul și varza se regăseau adesea în meniul zilnic, alături de numeroase plante aromatice.
Ciupercile ocupau și ele un loc important în bucătăria dacilor. Erau apreciate atât pentru gust, cât și pentru faptul că puteau fi conservate cu ușurință și folosite pe perioade îndelungate.
Carnea era consumată mai rar și era considerată un aliment de preț
Spre deosebire de cereale și lactate, carnea nu făcea parte din alimentația zilnică.
Aceasta era consumată mai ales în sezonul rece, iar carnea de vită și de porc era păstrată pentru iarnă prin diferite metode de conservare.
Peștele, carnea de pasăre și vânatul completau alimentația, însă aceste produse erau considerate mai degrabă un lux și ajungeau deseori pe mesele aristocrației dacice.
Usturoiul și ceapa erau nelipsite din bucătăria dacilor
Printre ingredientele care dădeau gust preparatelor se aflau usturoiul și ceapa, două plante folosite din belșug în aproape toate mâncărurile.
Terciurile și tocanele erau asezonate cu cantități generoase din aceste ingrediente, considerate esențiale în bucătăria vremii.
Medicul și botanistul grec Dioscorides consemna că dacii preparau usturoiul și sub forma unei paste asemănătoare mujdeiului de astăzi. Aceasta era folosită nu doar pentru a da savoare mâncării, ci și ca remediu împotriva răcelilor și durerilor de cap, fiind apreciată pentru proprietățile sale terapeutice.