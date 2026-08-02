9 semne ca ești epuizată emoțional. Multe sunt confundate cu alte afecțiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 19:04

Oboseala nu este întotdeauna rezultatul lipsei de somn sau al unui program încărcat. În multe cazuri, organismul transmite semnale că resursele emoționale sunt aproape epuizate, iar aceste simptome pot fi ușor confundate cu alte probleme de sănătate.

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