Horoscopul dragostei pentru luna august. O zodie își întâlnește marea iubire, iar alta pune capăt unei relații

Publicat 1 aug. 2026, 22:14 Sursă eva.ro

Luna august aduce una dintre cele mai intense perioade ale verii în plan sentimental. Astrele favorizează apropierea, sinceritatea și deciziile importante, iar multe zodii vor simți că a venit momentul să lămurească lucrurile care au rămas nespuse. Pentru unii începe o nouă poveste de iubire, în timp ce alții vor fi puși în fața unor alegeri care le pot schimba complet viața.

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