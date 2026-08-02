Când trebuie udate florile pe caniculă. Greșeala pe care mulți o fac și care poate distruge plantele

În zilele cu temperaturi extreme, udarea plantelor pare un gest simplu, însă momentul ales poate face diferența dintre flori sănătoase și plante ofilite. Mulți oameni le udă exact atunci când nu ar trebui, iar rezultatul este că apa se evaporă rapid, iar rădăcinile nu beneficiază de hidratarea necesară.
Grădinarii spun că, în perioadele caniculare, respectarea orei la care sunt udate plantele este la fel de importantă ca frecvența udării.
Dimineața este momentul ideal pentru udarea plantelor
Specialiștii recomandă ca plantele din grădină, de pe balcon sau de pe terasă să fie udate dimineața devreme, înainte ca soarele să devină puternic. Intervalul dintre orele 6:00 și 8:00 este considerat cel mai potrivit.
În acest interval, apa pătrunde mai ușor în sol, iar rădăcinile au suficient timp să o absoarbă înainte ca temperaturile ridicate să accelereze evaporarea.
Aceeași regulă este valabilă și pentru plantele crescute în ghivece, inclusiv cele ținute în interior, mai ales dacă sunt amplasate în camere foarte luminoase sau în apropierea ferestrelor.
În zilele foarte călduroase, unele plante au nevoie de apă și seara
În timpul valurilor de căldură, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, o singură udare poate să nu fie suficientă.
Multe plante au nevoie de o a doua udare, efectuată după apusul soarelui, când temperaturile încep să scadă.
Apa oferită seara ajută solul să rămână umed peste noapte, iar plantele au timp suficient să se hidrateze fără ca apa să se evapore rapid.
Greșeala pe care o fac foarte mulți
Una dintre cele mai frecvente greșeli este udarea plantelor la prânz sau în orele în care soarele este foarte puternic.
În aceste condiții, o mare parte din apă se evaporă înainte de a ajunge la rădăcini. În plus, diferența mare de temperatură dintre apa rece și solul încins poate provoca un stres suplimentar plantelor.
Cum verifici dacă plantele au nevoie de apă
Nu toate plantele trebuie udate după același program. Cel mai simplu mod de a verifica este să introduci degetul câțiva centimetri în pământ.
Dacă solul este încă umed, udarea poate fi amânată. Dacă este uscat și sfărâmicios, planta are nevoie de apă.
Plantele cultivate în ghivece se usucă mult mai repede decât cele din grădină și trebuie verificate mai des în timpul verii.
Verifică prognoza înainte de a uda florile
Înainte de a scoate furtunul sau stropitoarea, este bine să verifici condițiile meteo.
Dacă se anunță temperaturi foarte ridicate, udarea de dimineață este cea mai bună alegere, astfel încât plantele să poată absorbi apa înainte de apariția caniculei.
În schimb, dacă locuiești într-o zonă unde căldura persistă până seara, o udare suplimentară după apus poate fi benefică.
Atunci când sunt anunțate ploi, nu este necesar să uzi plantele în avans. Excesul de apă poate afecta rădăcinile și poate favoriza apariția bolilor fungice.
De asemenea, în zilele cu vânt puternic, solul pierde mai repede umiditatea, iar plantele pot avea nevoie de udări mai dese.
Trucurile grădinarilor pentru flori bogate
Grădinarii experimentați recomandă ca apa să fie turnată direct la baza plantei, evitând udarea frunzelor și a florilor.
O altă metodă eficientă este mulcirea solului cu scoarță, paie, compost sau frunze uscate. Acest strat reduce evaporarea apei, menține rădăcinile mai răcoroase și limitează dezvoltarea buruienilor.
Totodată, este mai bine să uzi plantele abundent și mai rar decât puțin și foarte des. Astfel, rădăcinile sunt stimulate să se dezvolte în profunzime și plantele devin mai rezistente la perioadele de secetă.
Cât de des trebuie udate plantele de interior
În general, plantele de apartament au nevoie de apă la fiecare două-trei zile în timpul verii, însă frecvența diferă în funcție de specie, dimensiunea ghiveciului și temperatura din locuință.
Plantele aflate în camere foarte calde sau în bătaia directă a soarelui pot necesita udări mai dese, în timp ce speciile rezistente la secetă, precum cactușii și plantele suculente, trebuie udate mai rar.
Observarea permanentă a aspectului frunzelor și verificarea umidității solului rămân cele mai sigure metode pentru a stabili momentul potrivit al udării.