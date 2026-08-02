Când trebuie udate florile pe caniculă. Greșeala pe care mulți o fac și care poate distruge plantele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 22:40

În zilele cu temperaturi extreme, udarea plantelor pare un gest simplu, însă momentul ales poate face diferența dintre flori sănătoase și plante ofilite. Mulți oameni le udă exact atunci când nu ar trebui, iar rezultatul este că apa se evaporă rapid, iar rădăcinile nu beneficiază de hidratarea necesară.

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