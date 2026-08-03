Prăjitură de post cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă și pufoasă pe care trebuie să o încerci în Postul Adormirii Maicii Domnului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:28

Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante posturi de peste an. Dacă și tu ții post și îți dorești un desert simplu, gustos și ușor de preparat, îți propunem o rețetă de prăjitură de post cu mere și scorțișoară, numai bună pentru a fi savurată alături de cei dragi.

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