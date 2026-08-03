Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Prăjitură de post cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă și pufoasă pe care trebuie să o încerci în Postul Adormirii Maicii Domnului

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:28

Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante posturi de peste an. Dacă și tu ții post și îți dorești un desert simplu, gustos și ușor de preparat, îți propunem o rețetă de prăjitură de post cu mere și scorțișoară, numai bună pentru a fi savurată alături de cei dragi.

INGREDIENTE:

Pentru aluat:

  • 300 g făină

  • 150 g zahăr

  • 100 ml ulei

  • 200 ml apă minerală carbogazoasă

  • 1 plic praf de copt

  • 1 plic zahăr vanilat

  • un praf de sare

  • coaja rasă de la o lămâie (opțional)

Pentru umplutură:

  • 5-6 mere mari

  • 2-3 linguri zahăr (în funcție de cât sunt de dulci merele)

  • 1 linguriță scorțișoară

  • 1 lingură griș (opțional, pentru a absorbi zeama)

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, spală bine merele, curăță-le de coajă și îndepărtează cotoarele. Dă-le pe răzătoarea mare, apoi pune-le într-o tigaie încăpătoare împreună cu zahărul și scorțișoara. Călește-le la foc mediu timp de 8-10 minute, amestecând din când în când, până când se înmoaie și lichidul lăsat de fructe se evaporă aproape complet. Dacă merele sunt foarte zemoase, poți adăuga o lingură de griș, care va absorbi excesul de lichid. Lasă umplutura să se răcească.

Între timp, pregătește aluatul. Într-un bol mare, amestecă apa minerală cu zahărul până când acesta începe să se dizolve. Adaugă uleiul, zahărul vanilat, un praf de sare și, dacă dorești, coaja rasă de lămâie. Separat, cerne făina împreună cu praful de copt, apoi încorporează treptat ingredientele uscate în cele lichide, amestecând cu un tel până obții un aluat omogen, fără cocoloașe, de consistența unei smântâni mai groase.

Tapetează o tavă (aproximativ 25 × 35 cm) cu hârtie de copt și toarnă jumătate din compoziția de aluat, nivelând ușor suprafața. Distribuie uniform umplutura de mere, apoi acoperă cu restul de aluat, întinzându-l cu grijă astfel încât să acopere întreaga suprafață.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și coace prăjitura timp de 40-45 de minute, până când capătă o culoare aurie și trece testul scobitorii.

După coacere, lasă prăjitura să se răcească complet în tavă, apoi pudreaz-o cu zahăr și taie-o în pătrate sau dreptunghiuri înainte de servire. Este chiar mai gustoasă după câteva ore, când aromele au timp să se întrepătrundă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

retetaprăjitură cu merescortisoara

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe