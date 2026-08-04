Rutina de dimineață a oamenilor productivi: ce fac liderii de succes înainte ca restul lumii să se trezească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:21

De la directori de companii listate la bursă până la foste prime-doamne și lideri de opinie, un tipar se repetă constant atunci când discutăm despre oamenii considerați extrem de productivi: dimineața nu este lăsată la voia întâmplării. Cercetătorii în psihologie confirmă acest instinct: primele ore ale zilei sunt momentul în care mintea este cea mai limpede, iar deciziile luate atunci tind să fie mai bine calibrate decât cele de seară. Iată cum arată, concret, rutinele de dimineață ale câtorva figuri publice cunoscute pentru productivitatea lor, și ce spun cercetătorii despre motivul pentru care aceste obiceiuri funcționează.

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