Pandișpan cu caise, desertul verii care cucerește pe toată lumea. Secretul unui blat perfect pufos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:44

Puține deserturi reușesc să aducă atât de ușor gustul verii în farfurie precum pandișpanul cu caise. Pufos, aromat și ușor de pregătit, acest desert clasic valorifică din plin savoarea fructelor coapte și este alegerea ideală pentru zilele călduroase. Cu ingrediente simple și un timp redus de preparare, rețeta rămâne una dintre preferatele românilor, fiind perfectă atât pentru o gustare dulce, cât și pentru cafeaua de după-amiază.

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