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Lifestyle· 2 min citire

Pandișpan cu caise, desertul verii care cucerește pe toată lumea. Secretul unui blat perfect pufos

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:44

Puține deserturi reușesc să aducă atât de ușor gustul verii în farfurie precum pandișpanul cu caise. Pufos, aromat și ușor de pregătit, acest desert clasic valorifică din plin savoarea fructelor coapte și este alegerea ideală pentru zilele călduroase. Cu ingrediente simple și un timp redus de preparare, rețeta rămâne una dintre preferatele românilor, fiind perfectă atât pentru o gustare dulce, cât și pentru cafeaua de după-amiază.

INGREDIENTE:

Pentru o tavă de aproximativ 30 x 20 cm sunt necesare:

4 ouă;

180 g zahăr;

200 g făină;

80 ml ulei;

80 ml lapte;

1 plic praf de copt;

un praf de sare;

o linguriță extract de vanilie;

coaja rasă de la o jumătate de lămâie;

500-600 g caise coapte;

zahăr pudră pentru decor.

MOD DE PREPARARE:

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius și tapetează tava cu hârtie de copt.

Separă ouăle. Albușurile se bat împreună cu un praf de sare până când se transformă într-o spumă fermă. Zahărul se adaugă treptat, continuând mixarea, până când obții o bezea lucioasă.

Încorporează apoi gălbenușurile, uleiul, laptele, vanilia și coaja rasă de lămâie.

La final, adaugă făina amestecată cu praful de copt și încorporeaz-o ușor, folosind o spatulă și mișcări largi, pentru a păstra cât mai mult aer în compoziție.

Toarnă aluatul în tavă și așază jumătățile de caise deasupra, fără să le împingi în aluat. Pe măsură ce prăjitura crește, fructele se vor așeza singure la nivelul potrivit.

Coace pandișpanul timp de aproximativ 35-40 de minute sau până când trece testul cu scobitoarea.

Lasă-l să se răcească în tavă înainte de a-l pudra cu zahăr, potrivit sursei.

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