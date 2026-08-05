Femeile cu aceste semne din naștere erau acuzate de vrăjitorie. Superstițiile care făceau ravagii în trecut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 19:06

În urmă cu sute de ani, un simplu semn din naștere sau o aluniță putea schimba complet destinul unei femei. În multe comunități, astfel de trăsături fizice nu erau privite ca simple particularități ale corpului, ci ca dovezi ale unei legături cu forțe supranaturale.

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