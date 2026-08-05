Femeile cu aceste semne din naștere erau acuzate de vrăjitorie. Superstițiile care făceau ravagii în trecut

În urmă cu sute de ani, un simplu semn din naștere sau o aluniță putea schimba complet destinul unei femei. În multe comunități, astfel de trăsături fizice nu erau privite ca simple particularități ale corpului, ci ca dovezi ale unei legături cu forțe supranaturale.
Credințele populare din Evul Mediu au alimentat numeroase superstiții, iar femeile care prezentau anumite semne pe piele erau adesea privite cu suspiciune, marginalizate și, în unele cazuri, considerate vrăjitoare.
Ce era considerată „Marca Diavolului”
În vechile credințe, inclusiv în cele răspândite în Rusia medievală, unele semne din naștere, alunițe sau pete pigmentare erau asociate cu ceea ce oamenii numeau „Marca Diavolului”.
Aceste convingeri făceau parte dintr-o lume dominată de superstiții, în care orice trăsătură fizică neobișnuită putea fi interpretată drept un semn al influențelor oculte.
Din acest motiv, multe femei au fost privite cu teamă și respinse de comunitățile din care făceau parte.
Alunița de pe frunte, considerată semn al unor puteri supranaturale
Una dintre trăsăturile care atrăgeau cel mai des atenția era alunița de pe față, în special cea aflată în zona frunții.
În funcție de locul în care apărea, aceasta era interpretată de unii drept dovada existenței unor puteri ascunse sau a unei influențe malefice.
O legendă populară din Rusia susținea că femeile care aveau pe frunte o aluniță în formă de semilună posedau puteri supranaturale și puteau aduce ghinion celor din jur. Din această cauză, multe dintre ele erau privite cu neîncredere și evitate în comunitățile rurale.
Petele violete și alunițele închise la culoare stârneau teamă
Nu doar alunițele de pe față alimentau aceste credințe. Și semnele din naștere în nuanțe violete sau petele închise la culoare de pe corp erau considerate, potrivit vechilor superstiții rusești, semne ale „Mărcii Diavolului”.
Aceste particularități fizice erau asociate cu forțele întunericului și cu practicile oculte, motiv pentru care femeile care le aveau ajungeau adesea să fie privite cu suspiciune.
În unele sate se credea că acestea poartă energii negative și pot aduce nenorociri celor din jur, astfel că erau ocolite sau chiar izolate de restul comunității.
Semnele care puteau destrăma o căsătorie
Printre semnele considerate de rău augur se numărau și cele aflate pe spatele palmei.
Potrivit credințelor populare din acea perioadă, dacă o mireasă avea ceea ce oamenii numeau „semnele diavolului”, exista riscul ca viitorul soț să renunțe la căsătorie.
Erau privite cu teamă în special semnele de naștere închise la culoare, grupurile de alunițe și cicatricile cu forme neobișnuite, asemănătoare unui „al treilea ochi” sau unei semiluni, considerate dovezi ale unei legături cu lumea supranaturală.