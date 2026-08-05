Cum îți salvezi plantele în timpul caniculei. Specialiștii au dezvăluit ce trebuie să faci în zilele cu peste 40 de grade

Valurile de căldură din această vară afectează nu doar oamenii, ci și plantele din grădini, de pe terase sau balcoane. În numeroase regiuni, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, iar efectele asupra vegetației apar rapid: frunzele se usucă, florile se ofilesc, iar plantele care până de curând păreau viguroase încep să se degradeze vizibil. Specialiștii atrag însă atenția că, în multe situații, acestea pot fi recuperate dacă sunt îngrijite corespunzător.
Arsurile provocate de soare nu înseamnă întotdeauna că planta este pierdută
Chiar dacă o plantă pare compromisă după mai multe zile de caniculă, experții susțin că există șanse să își revină. Aspectul exterior poate induce în eroare, deoarece frunzele afectate de căldură nu înseamnă neapărat că întreaga plantă este distrusă.
Potrivit specialiștilor, este important să nu renunțăm imediat la plantele afectate de temperaturile ridicate. Chiar dacă partea vizibilă pare arsă de soare, rădăcinile pot rămâne viabile, iar planta poate începe să se refacă treptat dacă primește îngrijirea potrivită.
În fiecare vară sunt înregistrate temperaturi tot mai ridicate, iar valurile de căldură devin tot mai greu de suportat. Din acest motiv, recomandările specialiștilor pot fi utile pentru oricine dorește să își păstreze grădina sau terasa în stare bună chiar și în cele mai dificile perioade.
Pașii recomandați pentru recuperarea unei plante afectate de căldură
Experții de la Viveros González au prezentat o serie de măsuri care pot contribui la revitalizarea plantelor afectate de temperaturile ridicate și de lipsa apei.
Primul pas este îndepărtarea tuturor frunzelor și florilor uscate. Acestea consumă apă din plantă, iar eliminarea lor permite direcționarea resurselor către părțile care încă pot fi salvate.
Ulterior, planta trebuie scoasă din ghiveci, păstrând o parte din pământ în jurul rădăcinilor. Apoi este recomandată așezarea acesteia într-un recipient mai mare, umplut cu apă călduță. Solul va absorbi astfel mai rapid apa, iar planta trebuie lăsată aproximativ zece minute în recipient.
După acest interval, excesul de apă trebuie scurs, iar planta poate fi pusă din nou în ghiveci. Specialiștii recomandă și pulverizarea frunzelor cu apă folosind un pulverizator.
În zilele următoare, pământul trebuie menținut umed, astfel încât rădăcinile să poată absorbi treptat cantitatea de apă necesară recuperării plantei.
Cum recunoști arsurile provocate de soare
Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, arsurile la nivelul frunzelor reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme care apar în sezonul cald.
Acestea se manifestă prin apariția unor pete galbene sau maronii pe frunze, care ulterior se usucă și pot cădea. Vestea bună este că, în majoritatea situațiilor, aceste arsuri sunt ușor de tratat și rareori pun în pericol viața plantei.
În cazul plantelor crescute în ghiveci, recomandarea este ca acestea să fie mutate din lumina directă a soarelui. Ele pot fi așezate într-un loc unde beneficiază doar de lumină indirectă, condiție considerată esențială pentru numeroase plante, inclusiv pentru multe dintre cele tropicale.
Dacă planta nu poate fi mutată, experții recomandă protejarea ei cu ajutorul unei copertine sau al unui alt sistem care să reducă expunerea directă la razele soarelui.
Adaptarea la soare trebuie făcută treptat
Pe lângă mutarea plantei într-o zonă mai ferită, specialiștii recomandă pulverizarea periodică a frunzelor cu apă. Această operațiune trebuie realizată doar dimineața devreme sau seara târziu.
După ce planta începe să își revină, revenirea la expunerea directă la soare nu trebuie făcută brusc. Experții recomandă ca aceasta să fie expusă inițial doar câteva ore pe zi, apoi perioada să fie mărită treptat la patru, șase și opt ore.
Întregul proces de readaptare poate dura între una și două luni, pentru ca planta să se obișnuiască din nou cu lumina directă fără să fie afectată, potrivit sursei.