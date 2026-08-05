Cum îți salvezi plantele în timpul caniculei. Specialiștii au dezvăluit ce trebuie să faci în zilele cu peste 40 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 18:06

Valurile de căldură din această vară afectează nu doar oamenii, ci și plantele din grădini, de pe terase sau balcoane. În numeroase regiuni, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, iar efectele asupra vegetației apar rapid: frunzele se usucă, florile se ofilesc, iar plantele care până de curând păreau viguroase încep să se degradeze vizibil. Specialiștii atrag însă atenția că, în multe situații, acestea pot fi recuperate dacă sunt îngrijite corespunzător.

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