Schimbarea la Față a Domnului 2026.Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce trebuie să faci în această zi ca să ai noroc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 21:21

Schimbarea la Față a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox, fiind prăznuită în fiecare an pe 6 august. Această zi are o semnificație deosebită pentru credincioșii din România, care păstrează cu sfințenie tradițiile și obiceiurile legate de acest mare praznic. De-a lungul timpului, sărbătoarea a fost însoțită de numeroase credințe populare și rânduieli respectate cu grijă, despre care se spune că aduc binecuvântare și noroc celor care le urmează.

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