O tânără influenceriță s-a sinucis după ce a fost hărțuită pe internet

Publicat 12 aug. 2026, 20:29 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie în lumea influencerilor din Coreea de Sud. O tânără cunoscută pe rețelele sociale și-a pus capăt zilelor în timpul unei transmisiuni în direct, după ce ar fi fost ținta unor atacuri și hărțuiri online. Totul ar fi pornit de la legătura sa cu o formație celebră, fapt care a stârnit furia unor fani. Peste 5.000 de persoane au fost martori la tragedie și au sunat la numărul de urgență cu speranța că îi vor salva viața. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Distribuie articolul