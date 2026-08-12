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O tânără influenceriță s-a sinucis după ce a fost hărțuită pe internet

Tânără moartă

Tânără moartă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 aug. 2026, 20:29
SursăRealitatea PLUS

Tragedie în lumea influencerilor din Coreea de Sud. O tânără cunoscută pe rețelele sociale și-a pus capăt zilelor în timpul unei transmisiuni în direct, după ce ar fi fost ținta unor atacuri și hărțuiri online. Totul ar fi pornit de la legătura sa cu o formație celebră, fapt care a stârnit furia unor fani. Peste 5.000 de persoane au fost martori la tragedie și au sunat la numărul de urgență cu speranța că îi vor salva viața. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Vedeta internetului, gest extrem într-o transmisiune în direct

„Am vrut să trăiesc puțin mai mult...

Acestea au fost ultimele cuvinte rostite de Mina Chan înainte de moartea sa, într-o transmisiune urmărită de peste 5.000 de persoane. Cei care au asistat la tragedie au încercat să alerteze autoritățile, însă echipajele de intervenție au ajuns prea târziu și au găsit-o fără viață în apartamentul său.

„Sunt atât de speriată. Am vrut să merg puțin mai departe.”

Mina Chan ar fi recurs la gestul extrem după ce a fost hărțuită și jignită pe rețelele de socializare. Motivul este unul halucinant. Datorită notorietății sale pe internet, tânăra avea acces în culisele unei formații celebre, lucru care i-ar fi indignat pe unii dintre fanii acesteia.

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