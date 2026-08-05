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Economie· 1 min citire
Controale masive la benzinării: Consiliul Concurenței verifică suspiciunile de speculă la carburanți
Publicat5 aug. 2026, 21:50
Actualizat5 aug. 2026, 21:52
SursăRealitatea PLUS
Consiliul Concurenței a pus sub lupă piața carburanților după ce au apărut suspiciuni de scumpiri artificiale la benzină și motorină. Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, oferă explicații, la REALITATEA PLUS, despre neregulile identificate la pompă și detaliază măsurile ce vor fi aplicate în perioada următoare.
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