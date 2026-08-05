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Economie· 1 min citire

Controale masive la benzinării: Consiliul Concurenței verifică suspiciunile de speculă la carburanți

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 21:50
Actualizat5 aug. 2026, 21:52
SursăRealitatea PLUS

Consiliul Concurenței a pus sub lupă piața carburanților după ce au apărut suspiciuni de scumpiri artificiale la benzină și motorină. Bogdan Chirițoiu, președintele instituției, oferă explicații, la REALITATEA PLUS, despre neregulile identificate la pompă și detaliază măsurile ce vor fi aplicate în perioada următoare.

„Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, iar companiile sunt obligate să respecte aceste prevederi. Vom face o analiză după o perioadă de trei luni. Semnele sunt bune și legea va fi respectată. Dacă se profită până la intrarea ei în vigoare? Este posibil. Creșterile de preț pot avea legătură cu acest interval, dar și cu situația din zona Mării Negre, unde sunt implicate Ucraina și Rusia. Noi colectăm date de la companiile care achiziționează combustibili. Le vedeți și dumneavoastră, avem prețurile și primim informări. Vedem cu toții aceste scumpiri. O explicație este legată de aprovizionare și de relațiile cu Kazahstanul. Jumătate din petrolul procesat la noi provine din Kazahstan, iar eventualele perturbări pe acest lanț pot influența piața. Nu am încă toate datele definitive, dar vom avea în curând o imagine completă și corectă. Comparăm situația cu ce se întâmplă în alte țări. Este posibil să existe explicații obiective, dar la fel de bine pot exista și comportamente anticoncurențiale. Trebuie precizat că nu există un preț stabilit de stat pe această piață.”

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