De ce contează ora la care îți încarci mașina electrică: Premii și trageri la sorți în luna august

Șoferii de vehicule electrice sunt sfătuiți să evite alimentarea în intervalul orar 19:00 - 22:00, perioada de maximă solicitare pentru Sistemul Electroenergetic Național. Măsura este strict voluntară, iar funcționarea stațiilor publice de încărcare nu va fi afectată sau restricționată.
În perioada 5–31 august 2026, posesorii de vehicule electrice din România sunt încurajați să își alimenteze mașinile în mijlocul zilei și să evite orele de vârf de seară. Demersul vine în sprijinul apelului lansat de Ministerul Energiei pentru reducerea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național.
Orele critice de seară vs. intervalul optim de la prânz
Creșterea consumului casnic la orele serii, suprapusă peste oprirea treptată a producției fotovoltaice odată cu apusul soarelui, creează o perioadă de stres suplimentar pentru rețea. Conectarea simultană a mai multor vehicule electrice între orele 19:00 și 22:00 sporește încărcarea pe infrastructură.
Pentru a echilibra cererea cu oferta din sistem, șoferii au la dispoziție opțiuni mult mai eficiente:
Intervalul recomandat (11:00 – 15:00): Perioada în care parcurile fotovoltaice produc energie la capacitate maximă. Alimentarea în acest interval permite utilizarea directă a resurselor regenerabile.
Intervalul de noapte (după ora 22:00): Momentul în care consumul general scade semnificativ.
„Mobilitatea electrică poate deveni un partener activ al sistemului energetic, nu doar un consumator. Transferul alimentărilor către orele cu producție solară ridicată aduce avantaje atât utilizatorilor, cât și rețelei”, a explicat Andreea-Dana Popescu, director general al diviziei de mobilitate electrică.
Tombolă cu premii pentru încărcările efectuate la prânz
Pentru a motiva utilizatorii să își mute voluntar sesiunile de alimentare în afara orelor de vârf, compania PPC blue a lansat un mecanism de recompensare valabil pe parcursul lunii august.
Condițiile de participare:
Interval orar: Sesiunea de încărcare trebuie să înceapă între orele 11:00 și 15:00.
Volum minim: Este necesară o alimentare de cel puțin 5 kWh.
Șanse de câștig: Fiecare kilowatt-oră (kWh) încărcat în condițiile regulamentului adaugă o șansă suplimentară în tragerea la sorți.
Fără restricții sau sancțiuni pentru șoferii aflați în tranzit
Măsura are un caracter pur opțional și nu impune nicio limitare tehnică la stațiile de alimentare.
Funcționare neîntreruptă: Rețeaua publică de stații rămâne complet operațională la orice oră.
Fără penalizări: Conectarea mașinii în intervalul 19:00 – 22:00 nu atrage costuri suplimentare sau tarife punitive.
Flexibilitate pentru tranzit: Conducătorii auto care efectuează deplasări lungi își pot încărca vehiculele în funcție de necesitățile de autonomie ale călătoriei.