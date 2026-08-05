De ce contează ora la care îți încarci mașina electrică: Premii și trageri la sorți în luna august

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 20:36

Șoferii de vehicule electrice sunt sfătuiți să evite alimentarea în intervalul orar 19:00 - 22:00, perioada de maximă solicitare pentru Sistemul Electroenergetic Național. Măsura este strict voluntară, iar funcționarea stațiilor publice de încărcare nu va fi afectată sau restricționată.

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