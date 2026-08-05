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Economie· 1 min citire

România, cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană, potrivit presei maghiare: prețul a crescut cu 7,5% într-o săptămână

Motorina

Motorina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:29

România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului motorinei dintre toate statele Uniunii Europene, potrivit datelor prezentate de presa maghiară. Prețul motorinei a crescut cu 7,5% într-o singură săptămână. În ultimele 30 de zile, costul unui plin a urcat cu până la 57 de lei. Scumpirile din România au fost mai rapide decât cele înregistrate, în general, în celelalte țări europene.

Motorina a ajuns la 10,83 lei pe litru

La stațiile Lukoil, un litru de motorină standard a ajuns la 10,83 lei. La Petrom, Rompetrol și MOL, prețul depășește 10,50 lei pe litru. Diferențele dintre benzinării sunt reduse, iar motorina a trecut de pragul de 10 lei la principalele rețele. România ocupă astfel primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul scumpirii motorinei.

Și benzina s-a scumpit puternic

Prețul benzinei a crescut și el în ultima lună. Un plin de benzină cu cifra octanică 95 costă acum cu aproximativ 39 de lei mai mult. Prețul unui litru a trecut de pragul de 9,40 lei. Noile scumpiri îi obligă astfel pe șoferi să plătească sume tot mai mari la fiecare alimentare.

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