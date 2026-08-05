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Economie· 1 min citire
România, cea mai mare scumpire a motorinei din Uniunea Europeană, potrivit presei maghiare: prețul a crescut cu 7,5% într-o săptămână
Motorina
România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului motorinei dintre toate statele Uniunii Europene, potrivit datelor prezentate de presa maghiară. Prețul motorinei a crescut cu 7,5% într-o singură săptămână. În ultimele 30 de zile, costul unui plin a urcat cu până la 57 de lei. Scumpirile din România au fost mai rapide decât cele înregistrate, în general, în celelalte țări europene.
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