Ford România dezminte afirmațiile premierului Ilie Bolojan privind oprirea producției din cauza crizei energetice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 18:17

Ford România vine cu clarificări, după ce ieri premierul demis Bolojan a declarat că a avut discuții cu mai multe companii ca să treacă la economisirea energiei din cauza crizei. Reprezentanții companiei spun că, oricum fabrica se oprește în luna august pentru lucrări de mentenanță.

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