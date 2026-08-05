FAO avertizează: lumea se apropie de un nou val de scumpiri la alimente. Războaiele și El Niño alimentează riscul unei crize globale

Lumea se află în pragul unui nou episod de inflație alimentară, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina și al efectelor fenomenului climatic El Niño, care amenință să reducă producția agricolă și să majoreze costurile de producție. Avertismentul a fost lansat miercuri de economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Máximo Torero, într-un interviu acordat Reuters.
Potrivit oficialului FAO, actuala combinație de tensiuni geopolitice, creșterea prețurilor la energie și fenomenele meteo extreme creează „furtuna perfectă” pentru o nouă rundă de scumpiri la alimente la nivel mondial.
FAO: prețurile alimentelor vor începe să crească până la finalul anului
„Mă aștept ca prețurile materiilor prime să înceapă să crească, iar prețurile alimentelor să urce până la sfârșitul acestui an. Cu siguranță, anul viitor creșterile vor fi și mai accentuate. Transmiterea scumpirilor de la materiile prime la prețurile finale ale alimentelor durează aproximativ șase luni”, a declarat Máximo Torero.
În 2022, majorarea prețurilor alimentelor a avut o contribuție semnificativă la inflația globală. În primele luni ale acestui an, presiunile s-au redus relativ, iar în unele state prețurile alimentare chiar s-au temperat după scumpirile generate de costurile ridicate ale energiei. FAO consideră însă că această perioadă de calm este temporară.
Petrolul, gazele și îngrășămintele împing costurile în sus
Economistul-șef al FAO atrage atenția că majorarea cotațiilor la petrol, reducerea disponibilității îngrășămintelor din regiunea Golfului, deficitul de motorină din anumite piețe și fenomenele climatice extreme se reflectă deja în costurile agricole și vor ajunge treptat în prețurile plătite de consumatori.
Un punct sensibil este Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul petrolului și gazelor naturale.
„Strâmtoarea Ormuz reprezintă o problemă majoră pentru piețele agricole și pentru sistemele de producție agricolă, deoarece influențează direct prețurile petrolului și gazelor naturale”, a explicat Torero.
În plus, atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia afectează exporturile de motorină și gaze naturale, resurse esențiale atât pentru producția de îngrășăminte, cât și pentru activitatea agricolă și transportul alimentelor.
Randamentele agricole scad, fermierii își schimbă culturile
Deși prețurile unor materii prime agricole, precum grâul, porumbul și orezul, au început să crească în ultimele luni, nivelurile actuale reflectă încă recoltele relativ bune din sezonul precedent, nu dificultățile anticipate pentru anul viitor.
FAO observă deja efecte concrete asupra deciziilor fermierilor.
„Auzim aceleași semnale din Europa, Statele Unite, Brazilia și Asia. Randamentele mai mici pun presiune pe deciziile privind suprafețele cultivate”, a spus Torero.
În primele trei luni după izbucnirea conflictului din Iran, suprafețele cultivate cu grâu și porumb au început să se reducă. În Statele Unite, o parte dintre fermieri s-au orientat către cultura de soia, care necesită cantități mai mici de îngrășăminte.
Australia anticipează o scădere puternică a producției de cereale
Semnale negative vin și din Australia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de cereale. Autoritățile australiene estimează o reducere cu 21% a producției agricole, pe fondul creșterii costurilor cu îngrășămintele și combustibilii.
O eventuală diminuare a exporturilor australiene ar putea accentua presiunile asupra piețelor internaționale ale cerealelor și ar contribui la scumpirea alimentelor în numeroase state.
Scumpirile lovesc și economiile dezvoltate
FAO subliniază că efectele noilor presiuni inflaționiste nu se limitează la economiile emergente. Statele dezvoltate resimt deja impactul costurilor mai mari din agricultură și energie, iar o nouă creștere a prețurilor alimentelor ar putea afecta puterea de cumpărare a populației la nivel global.
Avertismentul organizației vine într-un moment în care piețele internaționale încearcă încă să se stabilizeze după șocurile provocate de pandemia de COVID-19 și de războiul din Ucraina. În opinia FAO, evoluțiile din următoarele luni vor fi decisive pentru traiectoria prețurilor alimentare în 2027.