FAO avertizează: lumea se apropie de un nou val de scumpiri la alimente. Războaiele și El Niño alimentează riscul unei crize globale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 15:27

Lumea se află în pragul unui nou episod de inflație alimentară, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina și al efectelor fenomenului climatic El Niño, care amenință să reducă producția agricolă și să majoreze costurile de producție. Avertismentul a fost lansat miercuri de economistul-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Máximo Torero, într-un interviu acordat Reuters.

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