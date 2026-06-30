Victor Yalom, fiul celebrului psihoterapeut, Irvin Yalom, s-a sinucis. Tânărul era fondatorul unei platforme educaționale dedicate sănătății mintale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 23:29

Lumea psihoterapiei internaționale este în doliu după moartea lui Victor Yalom, psihoterapeut și fondator al uneia dintre cele mai importante platforme educaționale dedicate specialiștilor în sănătate mintală. Fiul reputatului psihiatru și psihoterapeut Irvin Yalom a murit în luna februarie, iar familia a confirmat recent că decesul a fost provocat de suicid.

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