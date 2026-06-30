Victor Yalom, fiul celebrului psihoterapeut, Irvin Yalom, s-a sinucis. Tânărul era fondatorul unei platforme educaționale dedicate sănătății mintale

Lumea psihoterapiei internaționale este în doliu după moartea lui Victor Yalom, psihoterapeut și fondator al uneia dintre cele mai importante platforme educaționale dedicate specialiștilor în sănătate mintală. Fiul reputatului psihiatru și psihoterapeut Irvin Yalom a murit în luna februarie, iar familia a confirmat recent că decesul a fost provocat de suicid.
Anunțul a fost făcut de fratele său, Ben Yalom, prin intermediul paginii oficiale administrate pentru tatăl lor, punând astfel capăt speculațiilor apărute în ultimele zile în presa internațională, arată tovima.ro.
Familia Yalom a confirmat cauza decesului
În mesajul publicat de Ben Yalom, acesta a vorbit despre fratele său cu emoție și sinceritate, dezvăluind că Victor s-a confruntat de-a lungul vieții cu probleme de sănătate mintală.
Potrivit familiei, după o perioadă de aproximativ trei decenii în care a avut o activitate profesională remarcabilă și o viață creativă, boala a recidivat în ultimul an, iar în luna februarie Victor Yalom și-a încheiat viața.
Familia a transmis că pierderea este una devastatoare și că îl va păstra mereu în amintire atât ca profesionist, cât și ca om.
Mesajul s-a încheiat cu un îndemn emoționant: „Țineți aproape oamenii pe care îi iubiți.”
Cine a fost Victor Yalom
Victor Yalom a ales aceeași profesie ca tatăl său, însă și-a construit propriul drum în domeniul sănătății mintale.
El este cunoscut în întreaga lume pentru fondarea Psychotherapy.net, una dintre cele mai apreciate platforme de educație și formare continuă pentru psihoterapeuți, psihologi și consilieri.
De-a lungul carierei, Victor Yalom a realizat numeroase interviuri și materiale educaționale cu unii dintre cei mai importanți specialiști din domeniu, inclusiv cu tatăl său, Irvin Yalom. Relația dintre cei doi era descrisă drept una apropiată, bazată pe respect reciproc, dialog și independență intelectuală.
Irvin Yalom și discreția față de viața familiei
De-a lungul deceniilor, Irvin Yalom a scris despre relațiile umane, moarte, anxietate și sensul existenței, însă a fost întotdeauna rezervat atunci când a venit vorba despre viața privată a copiilor săi.
În memoriile și volumele publicate împreună cu soția sa nu au fost prezentate detalii privind eventualele dificultăți psihice ale lui Victor, autorul alegând să protejeze intimitatea familiei.
Astăzi, Irvin Yalom are 95 de ani, iar la începutul lunii iunie a lansat împreună cu fiul său Ben o nouă carte în care vorbește despre propria experiență cu demența.
De ce nici psihoterapeuții nu sunt feriți de suferința psihică
Moartea lui Victor Yalom a readus în atenție o realitate adesea ignorată: profesioniștii din domeniul sănătății mintale nu sunt imuni la depresie sau la alte tulburări psihice.
Specialiștii arată că psihologii și psihoterapeuții pot deveni chiar mai vulnerabili din cauza unor factori precum:
expunerea constantă la traumă și suferință psihică;
epuizarea emoțională și burnout-ul;
perfecționismul și autocritica excesivă;
convingerea că ar trebui să facă față singuri problemelor;
teama de stigmatizare atunci când cer ajutor;
izolarea profesională, mai ales în practica individuală.
Studiile citate de specialiști indică faptul că un procent important dintre psihologi au avut, la un moment dat, gânduri suicidare, demonstrând că pregătirea profesională nu elimină vulnerabilitatea umană.
Un semnal de alarmă pentru comunitatea din sănătatea mintală
Tragedia familiei Yalom este privită de mulți specialiști drept un nou apel la conștientizarea importanței sănătății mintale inclusiv în rândul celor care oferă sprijin altora.
Experții subliniază că supervizarea profesională, sprijinul colegilor și accesul la propria psihoterapie reprezintă elemente esențiale pentru prevenirea epuizării și pentru menținerea echilibrului emoțional al terapeuților.