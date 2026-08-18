Rusia revendică noi teritorii în Donețk. Armata lui Putin avansează spre Sloviansk și Dobropilia

Trupele rusești au revendicat marți capturarea a două noi localități din provincia ucraineană Donețk, ajungând la aproximativ trei kilometri de Dobropilia și la puțin peste șase kilometri de Sloviansk, două importante poziții defensive ucrainene, relatează agenția EFE, citând Ministerul rus al Apărării.
Trupele rusești revendică noi cuceriri în Donețk
„Unități ale grupului militar Centru au eliberat localitatea Krasnopodilia în Republica Populară Donețk”, a scris comandamentul militar rus în raportul său zilnic de război, publicat pe Telegram. De asemenea, potrivit acestuia, unitățile grupului militar Sud au preluat controlul asupra localității Orijuvatka.
Potrivit comandamentului militar rus, Krasnopodilia se află la numai trei kilometri de Dobropilia, iar capturarea sa oferă trupelor ruse acces direct către acest important nod defensiv al armatei ucrainene.
„Pierderea acestui oraș privează inamicul de posibilitatea de a menține apărarea pe rutele de acces dinspre sud către Dobropilia, ceea ce complică semnificativ situația sa în acest sector al frontului”, susține Ministerul rus al Apărării.
În ceea ce privește Orijuvatka, localitatea se află la puțin peste șase kilometri de Sloviansk. Acest oraș și Kramatorsk reprezintă două dintre principalele fortărețe ucrainene din Donețk și obiective majore ale ofensivei ruse, întrucât ocuparea lor ar facilita preluarea controlului asupra întregii regiuni Donețk.
Rusia încearcă să finalizeze ocuparea Donbasului
În timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în profunzimea teritoriului rus, vizând în special rafinării, trupele Moscovei au continuat să avanseze pe frontul ucrainean în ultimele săptămâni, însă într-un ritm lent.
În condițiile în care negocierile de pace mediate de SUA rămân în impas, președintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai rapid teritoriile din Donețk care se află încă sub controlul armatei ucrainene, cu obiectivul de a desăvârși ocuparea întregului Donbas.
Regiunea este formată din provinciile Donețk și Lugansk, cea din urmă aflându-se deja aproape în totalitate sub control rusesc.