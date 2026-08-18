Rusia revendică noi teritorii în Donețk. Armata lui Putin avansează spre Sloviansk și Dobropilia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 21:17

Trupele rusești au revendicat marți capturarea a două noi localități din provincia ucraineană Donețk, ajungând la aproximativ trei kilometri de Dobropilia și la puțin peste șase kilometri de Sloviansk, două importante poziții defensive ucrainene, relatează agenția EFE, citând Ministerul rus al Apărării.

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