Donald Trump neagă orice negocieri cu Iranul: „Nu există și nici nu sunt programate discuții”

Donald Trump neagă orice discuții prezente sau viitoare între SUA și Iran, afirmând totodată că Strâmtoarea Ormuz este funcțională. Declarația vine în replică la poziția Teheranului, care refuză redeschiderea rutei maritime fără îndeplinirea cerințelor pentru un acord provizoriu.
Războiul declarațiilor dintre Washington și Teheran atinge un nou punct critic la o zi după expirarea armistițiului provizoriu. Președintele american Donald Trump respinge categoric posibilitatea reluării diplomatiei, susținând că ruta maritimă din Strâmtoarea Ormuz este complet sigură. De cealaltă parte, oficialii iranieni condiționează redeschiderea traficului naval de ridicarea sancțiunilor economice și de oprirea operațiunilor militare americane.
Versiuni contradictorii privind siguranța din Strâmtoarea Ormuz
Liderul de la Casa Albă a infirmat public existența oricăror canale de comunicare cu republica islamică, subliniind eficiența măsurilor restrictive aplicate până în prezent:
„Nu au loc și nu sunt programate niciun fel de negocieri sau discuții cu Republica Islamică Iran. Blocada navală rămâne în vigoare și produce efecte depline. Strâmtoarea Ormuz este deschisă și funcționează normal. Toate minele acvatice au fost îndepărtate sau detonate”, a transmis Donald Trump pe rețeaua Truth Social.
În replică, Mohammad Baqer Qalibaf, negociatorul-șef de la Teheran, a menționat că ruta strategică va rămâne inaccesibilă. Poziția fermă a Iranului vine la scurt timp după expirarea încetării focului de 60 de zile, convenită la jumătatea lunii iunie și eșuată ulterior din cauza lipsei de consens politic.
Condițiile Teheranului și riscul unei escaladări militare
Autoritățile iraniene refuză deblocarea tranzitului maritim fără concesii majore din partea Statelor Unite. Pentru restabilirea fluxului comercial normal, Teheranul solicită:
Ridicarea blocadei navale impuse asupra porturilor iraniene
Anularea sancțiunilor economice aplicate exporturilor de petrol
Accesul la activele financiare înghețate în străinătate
Sistarea definitivă a amenințărilor și a acțiunilor militare din regiune
În timp ce lideri internaționali precum președintele turc Recep Tayyip Erdoğan fac apel la diplomație pentru prevenirea unui conflict extins, surse politice din SUA avertizează asupra luării în calcul a unor opțiuni militare extrem de drastice, adâncind incertitudinea din regiune.