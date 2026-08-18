Donald Trump neagă orice negocieri cu Iranul: „Nu există și nici nu sunt programate discuții”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 18:10

Donald Trump neagă orice discuții prezente sau viitoare între SUA și Iran, afirmând totodată că Strâmtoarea Ormuz este funcțională. Declarația vine în replică la poziția Teheranului, care refuză redeschiderea rutei maritime fără îndeplinirea cerințelor pentru un acord provizoriu.

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