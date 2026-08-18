Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Final de eră la Élysée: Emmanuel Macron intră în ultimul an de mandat cu un discurs emoționant
Publicat18 aug. 2026, 17:57
Actualizat18 aug. 2026, 18:00
SursăRealitatea PLUS
Cu promisiunea că își va dedica ultimele luni de președinție consolidării țării, liderul de la Élysée le-a transmis francezilor un mesaj direct și personal, marcând începutul unei tranziții politice cruciale pentru viitorul Franței.
Citește și
- 15:24Un pensionar din Rusia a încercat să doboare dronele cu pușca. Autoritățile nu au fost impresionate: l-au lăsat fără armă și fără bani în buzunar
- 14:49Bilanțul cutremurătorelor din Venezuela urcă la peste 6.400 de morți. Rudele caută încă victime printre dărâmături
- 14:29Ormuz rămâne închisă! Mesajul negociatorul-șef iranian pentru SUA: condițiile Teheranului
- 14:07Lavrov: Trupele nord-coreene luptă împotriva unei 'clici naziste ucrainene' pentru o 'ordine mondială nouă și dreaptă'
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News