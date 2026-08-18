Final de eră la Élysée: Emmanuel Macron intră în ultimul an de mandat cu un discurs emoționant

Publicat 18 aug. 2026, 17:57 Actualizat 18 aug. 2026, 18:00 Sursă Realitatea PLUS

Cu promisiunea că își va dedica ultimele luni de președinție consolidării țării, liderul de la Élysée le-a transmis francezilor un mesaj direct și personal, marcând începutul unei tranziții politice cruciale pentru viitorul Franței.

Distribuie articolul