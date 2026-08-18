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Pompierii din Europa, mobilizare uriașă împotriva incendiilor

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat18 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS

Mobilizare impresionantă a pompierilor din mai multe țări europene. Salvatorii intervin pentru stingerea incendiilor de vegetație care au mistuit zilele acestea hectare întregi de terenuri și au pus viețile oamenilor în pericol. Totodată, fermierii din Europa se confruntă cu o criză fără precedent. Producătorii de legume și cereale avertizează că recoltele vor fi foarte slabe din cauza secetei şi cer măsuri urgente.

Fermierii din Europa se confruntă cu o criză fără precedentă

Pompieri din Italia, Portugalia, Franța și Belgia încă luptă să elimine focare de incendii care au mistuit vegetaţia din zona italiană Abruzzo pe suprafeţe mari. Zeci de mii de hectare de teren au fost distruse. Cel mai dificil focar este pe munte unde a fost necesară evacuarea de urgență a oamenilor care locuiesc acolo.

Fumul dens din nord estul Italiei este vizibil și din Austria unde 300 de pompieri, cinci elicoptere și trei avioane de stingere acționează non stop.

„Sper ca în zilele următoare să putem anunța că incendiul a fost stins. Trebuie însă să rămânem vigilenți pentru că sezonul nu este încă încheiat.”, a declarat Emmanuel Macron, președintele Franței.

Un videoclip postat pe internet și devenit viral a surprins o echipă de pompieri din Franța. Salvatorii erau trântiți la pământ după ce s-au luptat ore întregi cu flăcările. Ei spun că este una dintre cele mai dificile misiuni pe care a avut-o generaţia lor.

În departamentul Var, din Franța unde au ajutat şi pompierii români, peste 1.700 de hectare de teren au fost distruse dintr-un total de 42 de mii. Aceste incendii din zonă sunt considerate drept cele mai puternice incendii de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Fermierii din toată Europa sunt în pragul disperării din cauza culturilor care le-au fost distruse de flăcări. Producătorii de legume și cereale spun că efectele acestei crize se vor resimți încă de la începutul toamnei și cer autorităților măsuri urgente.

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