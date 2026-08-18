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Extern· 2 min citire
Pompierii din Europa, mobilizare uriașă împotriva incendiilor
Incendiu
Publicat18 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS
Mobilizare impresionantă a pompierilor din mai multe țări europene. Salvatorii intervin pentru stingerea incendiilor de vegetație care au mistuit zilele acestea hectare întregi de terenuri și au pus viețile oamenilor în pericol. Totodată, fermierii din Europa se confruntă cu o criză fără precedent. Producătorii de legume și cereale avertizează că recoltele vor fi foarte slabe din cauza secetei şi cer măsuri urgente.
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