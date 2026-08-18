Pompierii din Europa, mobilizare uriașă împotriva incendiilor

Publicat 18 aug. 2026, 18:29 Sursă Realitatea PLUS

Mobilizare impresionantă a pompierilor din mai multe țări europene. Salvatorii intervin pentru stingerea incendiilor de vegetație care au mistuit zilele acestea hectare întregi de terenuri și au pus viețile oamenilor în pericol. Totodată, fermierii din Europa se confruntă cu o criză fără precedent. Producătorii de legume și cereale avertizează că recoltele vor fi foarte slabe din cauza secetei şi cer măsuri urgente.

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