Scandal la Poliția Buhuşi: pietre aruncate asupra sediului, maşina unui poliţist a fost vandalizată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 21:17

Incident grav în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, după ce un grup de persoane s-a strâns în faţa sediului Poliţiei şi a recurs la injurii, ameninţări şi acte de vandalism. Un autoturism aparţinând unui poliţist a fost avariat, după ce asupra acestuia au fost aruncate obiecte. Sindicatul Europol critică faptul că, la câteva zile de la incident, persoanele implicate nu au fost supuse unor măsuri preventive.

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