Scandal la Poliția Buhuşi: pietre aruncate asupra sediului, maşina unui poliţist a fost vandalizată

Incident grav în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, după ce un grup de persoane s-a strâns în faţa sediului Poliţiei şi a recurs la injurii, ameninţări şi acte de vandalism. Un autoturism aparţinând unui poliţist a fost avariat, după ce asupra acestuia au fost aruncate obiecte. Sindicatul Europol critică faptul că, la câteva zile de la incident, persoanele implicate nu au fost supuse unor măsuri preventive.
Totul a pornit de la intervenţia poliţiştilor într-un caz de violenţă în familie. Un tânăr de 18 ani ar fi fost surprins în timp ce îşi agresa concubina pe o stradă din Buhuşi, iar oamenii legii l-au condus la sediul Poliţiei pentru audieri.
Situaţia a escaladat ulterior, când mai multe persoane s-au adunat în faţa instituţiei şi au început să protesteze faţă de măsurile luate de poliţişti.
Cum a început scandalul din faţa Poliţiei Buhuşi
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, incidentul s-a produs în seara zilei de 12 august 2026, în jurul orei 20:00.
Poliţiştii din Buhuşi s-au sesizat cu privire la faptul că un tânăr în vârstă de 18 ani şi-ar fi agresat concubina pe o stradă din localitate.
Tânărul a fost dus la sediul Poliţiei pentru audieri. După verificări, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu. Prin document, acestuia i s-a impus să păstreze o distanţă de cel puţin 50 de metri faţă de femeie şi faţă de locuinţa acesteia.
În timp ce tânărul se afla în sediul Poliţiei, în faţa instituţiei s-au adunat mai multe persoane.
Pietre şi obiecte aruncate asupra sediului Poliţiei
Potrivit anchetatorilor, grupul format în faţa Poliţiei a adresat injurii şi ameninţări oamenilor legii şi a aruncat cu diverse obiecte asupra sediului.
În timpul incidentului, geamul unui autoturism care îi aparţinea unui poliţist a fost spart.
Imaginile surprinse în timpul scandalului au fost ulterior distribuite în mediul online de reprezentanţii Sindicatului Europol. Filmarea surprinde atât momentul în care sunt adresate ameninţări şi injurii, cât şi momentul în care este avariat autoturismul.
Tânărul acuzat de violenţă în familie a fost reţinut
În paralel cu incidentele produse în faţa sediului Poliţiei, ancheta privind agresiunea asupra femeii a continuat.
După administrarea probelor, tânărul de 18 ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bacău.
Ulterior, acesta a fost prezentat în faţa instanţei. Judecătorii au decis ca tânărul să fie cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările în cazul de violenţă în familie continuă.
Dosar penal pentru ultraj, distrugere şi tulburarea ordinii publice
Incidentul din faţa Poliţiei Buhuşi a ajuns, la rândul său, în atenţia procurorilor.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi a extins cercetările pentru mai multe infracţiuni, printre care ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.
Anchetatorii urmează să stabilească cine sunt persoanele implicate în scandal, ce rol a avut fiecare şi care sunt circumstanţele exacte în care a fost vandalizat autoturismul poliţistului.
Sindicatul Europol critică lipsa unor măsuri preventive
Reprezentanţii Sindicatului Europol susţin că incidentul reprezintă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte siguranţa poliţiştilor.
Sindicaliştii afirmă că, la cinci zile după producerea incidentului, persoanele care ar fi participat la agresiunile şi actele de vandalism se aflau încă în libertate.
Europol consideră dificil de înţeles de ce, în condiţiile în care există imagini şi alte probe, nu fusese dispusă până atunci o măsură preventivă, dacă aceasta este permisă de legislaţia în vigoare.
„Intimidarea funcţionează”, avertizează sindicaliştii
Sindicatul susţine că o reacţie instituţională considerată prea lentă ar putea transmite un mesaj periculos atât comunităţii, cât şi celor care recurg la violenţă împotriva oamenilor legii.
În opinia sindicaliştilor, atacurile asupra poliţiştilor nu trebuie tratate cu superficialitate, deoarece o situaţie care începe cu ameninţări, injurii sau distrugerea unui autoturism poate escalada.
Europol avertizează că este necesară o reacţie fermă atunci când sunt atacate persoane aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru ca astfel de incidente să nu se repete şi să nu capete o amploare mai mare.
Ancheta în dosarul deschis după scandalul de la Poliţia Buhuşi continuă, iar procurorii urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate.