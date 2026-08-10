Criză pe Dunăre: încă o navă eșuată în Mehedinți. Un împingător s-a blocat într-un banc de nisip -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 22:22

Încă un incident pe Dunăre, din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului în zona județului Mehedinți. Un împingător a eșuat în zona Salcia, într-un sector cunoscut pentru formarea de dune de nisip și praguri în perioadele de secetă severă.

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