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Mediu· 1 min citire
Criză pe Dunăre: încă o navă eșuată în Mehedinți. Un împingător s-a blocat într-un banc de nisip -VIDEO
Impingatorul Hinova (sursă foto: Actualmehedinti.ro)
Încă un incident pe Dunăre, din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului în zona județului Mehedinți. Un împingător a eșuat în zona Salcia, într-un sector cunoscut pentru formarea de dune de nisip și praguri în perioadele de secetă severă.
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