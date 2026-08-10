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Criză pe Dunăre: încă o navă eșuată în Mehedinți. Un împingător s-a blocat într-un banc de nisip -VIDEO

Impingatorul Hinova (sursă foto: Actualmehedinti.ro)

Impingatorul Hinova (sursă foto: Actualmehedinti.ro)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 22:22

Încă un incident pe Dunăre, din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului în zona județului Mehedinți. Un împingător a eșuat în zona Salcia, într-un sector cunoscut pentru formarea de dune de nisip și praguri în perioadele de secetă severă.

Potrivit presei locale nava a rămas blocată în afara șenalului navigabil, astfel că traficul fluvial nu este afectat. Manevrele de dezeșuare sunt în curs, iar echipajul format din 5 persoane nu este în pericol.

Incidentul survine în contextul în care Dunărea se află la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, situație confirmată de autoritățile române și bulgare.

În ultimele săptămâni, mai multe nave – inclusiv un vas de croazieră – au eșuat în aceeași zonă, din cauza debitului redus al fluviului.

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